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Титов: Доля теневой занятости доходит до 50 процентов
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Титов: Доля теневой занятости доходит до 50 процентов 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Доля теневой занятости в малом и среднем бизнесе уже доходит до 50 процентов и продолжает расти, заявил в интервью "Российской газете" уполномоченный при президенте России по правам предпринимателей Борис Титов.
"Есть разные оценки, но, по крайней мере, мы точно знаем, что она очень большая. По всем оценкам от 35 до почти 50 процентов. Сегодня увеличивается количество людей, которые получают зарплату частично или полностью в конвертах. Более четверти людей об этом заявило в соцопросах", — сказал он.
При этом бизнес-омбудсмен отметил, что теневой сектор смягчил негативные последствия для российской экономики от снижения цен на нефть. «Если бы у нас была только официальная экономика, оказало бы значительно большее влияние, чем это реально произошло», — уверен Титов.
Основное внимание должно быть сосредоточено не на уничтожении теневой экономики, а на ее легализации, считает Титов. «Это часть взаимоотношений, это большие средства, которые там есть, это производство услуг и товаров, которые необходимы нашему населению, — сказал он. — Нельзя ее уничтожать, надо ее выводить в легальное поле, создавать условия, чтобы людям было выгодно работать „в белую“, а не в подполье».
СМИ много делают для защиты предпринимательского сообщества и повышения правовой культуры общества, полагает руководитель блока «Право» портала rg.ru Александр Московкин.
На сессии «Российская юрисдикция и защита бизнеса» он рассказал о том, что на сайте «Российской газеты» в проекте «Юридическая консультация» любой желающий может задать правовой вопрос и получить на него подробный компетентный ответ от юристов. В проекте также участвуют федеральные и региональные чиновники, поэтому у любого обратившегося есть реальный шанс достучаться со своим вопросом до тех, от кого во зависит его решение. Бывает, что озвученная в «Юридической консультации» проблема ложится в основу журналистского расследования или репортажа. Решения типовых ситуаций (многие вопросы и темы, с которыми обращаются в «РГ», повторяются) и их разбор составляют уникальную базу знаний, воспользоваться которой могут все читатели проекта.
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