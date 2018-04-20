Титов: Доля теневой занятости доходит до 50 процентов

Доля теневой занятости в малом и среднем бизнесе уже доходит до 50 процентов и продолжает расти, заявил в интервью "Российской газете" уполномоченный при президенте России по правам предпринимателей Борис Титов

"Есть разные оценки, но, по крайней мере, мы точно знаем, что она очень большая. По всем оценкам от 35 до почти 50 процентов. Сегодня увеличивается количество людей, которые получают зарплату частично или полностью в конвертах. Более четверти людей об этом заявило в соцопросах", — сказал он.

При этом бизнес-омбудсмен отметил, что теневой сектор смягчил негативные последствия для российской экономики от снижения цен на нефть. «Если бы у нас была только официальная экономика, оказало бы значительно большее влияние, чем это реально произошло», — уверен Титов.

Основное внимание должно быть сосредоточено не на уничтожении теневой экономики, а на ее легализации, считает Титов. «Это часть взаимоотношений, это большие средства, которые там есть, это производство услуг и товаров, которые необходимы нашему населению, — сказал он. — Нельзя ее уничтожать, надо ее выводить в легальное поле, создавать условия, чтобы людям было выгодно работать „в белую“, а не в подполье».

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