В Самаре обсудили, как спасти остатки первой крепости на территории завода клапанов

Первая площадь

Тема для круглого стола оказалась совсем не праздничной. Градозащитники, представители власти и бизнеса, археологи и архитекторы обсуждали ситуацию вокруг территории бывшего завода клапанов.

Ученые считают, что именно здесь находилась первая самарская крепость, основанная князем Григорием Засекиным в 1586 году. Как известно, крепость сгорела, а в начале XVIII века рядом была построена земляная, остатки которой археологи обнаружили во время раскопок на Хлебной площади.

Архитектор Мария Храмова рассказала, что до революции в районе стрелки рек Самары и Волги было две площади. Одна — Полицейская (нынешняя Хлебная), вторая — Хлебная, бывшая когда-то главным общественным пространством засекинской крепости.

Здесь же находилось несколько церквей. В советские годы храмы разрушили, площадь упразднили, а на этом месте вырос завод клапанов.

В прошлом году собственник земельного участка начал сносить корпуса давно уже не функционировавшего завода. Судя по всему, территорию готовят к строительству.

По скандально известному проекту планировки территории, разработанному компанией «Ленгипрогор», здесь планировалось строительство многофункционального торгового центра. В любом случае прежде, чем начать земляные работы, собственник обязан провести историко-культурную экспертизу земельного участка, то есть запустить на территорию археологов.

Бесценная земля

Археологи уверены, что здесь находится богатый культурный слой, связанный с основанием города, а также фундаменты снесенных храмов. Об этом свидетельствуют находки XVII–XVIII веков, обнаруженные в прошлом году в соседнем квартале. Эта земля бесценна для Самары, какой бы ни была ее рыночная стоимость, или стоимость объектов, строительство которых здесь планируют.

Общественники утверждают, что собственник не только сносит корпуса, но и производит земляные работы, в подтверждение приводят апрельские съемки с коптера, а также фотографии, сделанные в июле прошлого года.

Градозащитники настаивают, чтобы управление госохраны памятников провело проверку. Руководитель управления Владимир Филипенко попросил представителей ВООПИиК предоставить ему фото и видеоматериалы, которые могут стать основанием для проверки.

На круглом столе обсудили не только способы защиты культурного слоя и необходимость раскопок, но и перспективы этой территории. Архитектор Дмитрий Храмов рассказал о планах развития соседнего квартала, в котором располагается бывшая мельница Соколова и бетонные башни элеватора.

Общественники считают, что бывшей территории крепости нужно вернуть общественную функцию, соответствующую некогда главной площади города.

В итоговой резолюции круглого стола участники требуют отменить проект планировки территории в границах рек Самара и Волга, улиц Комсомольская и Фрунзе и провести конкурс на концепцию развития этого места. Градозащитники также требуют провести археологические исследования на предмет выявления остатков крепости 1586 года и заявляют о необходимости создания здесь историко-архитектурного и археологического парка со статусом достопримечательного места.

В документе также предлагается вернуть территорию завода клапанов в государственную или муниципальную собственность (путем обмена, например) для защиты бесценного культурного слоя от разорения.

Общественники считают необходимым выработку единой стратегии развития исторического начала Самары, а также создание государственно-частного партнерства по развитию территории, находящейся в границах рек Самара и Волга, улиц Комсомольской и Фрунзе с участием представителей общественности, экспертного, научного и бизнес-сообщества.