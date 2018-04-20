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Митрохин начинает мэрскую кампанию с протеста
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Митрохин начинает мэрскую кампанию с протеста 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Как передает корреспондент «ФедералПресс», согласованная властями акция назначена на субботу, 21 апреля. Она состоится на Суворовской площади в Москве. Организаторы митинга выступают против снова детских садов и школ «для выгоды застройщиков». По их заявлению, «это ведет к социальным проблемам и ухудшению качества жизни».
Митингующие заявляют ряд требований. Прежде всего, «оставит в покое крепкие дома». «Под снос должны пойти только реально аварийные дома и бывшие общаги-бараки с удобствами на этаже», — считают организаторы акции.
По их мнению, дома, включенные в категорию «под снос» должны быть переведены в категорию «капремонт» или «реконструкция» «с сохранением места нахождения дома и оформлением в собственность жильцов придомовой территории». Также выставляется требование «устанавливать аварийность только по результатам техэкспертизы, а не на глаз». Расселение дома, считают организаторы, возможно «только при согласии 100% собственников и нанимателей квартир». Участники митинга заявляют, что они против «варварского уплотнения Москвы» и за «новые дома для очередников и расселение аварийного жилья».
Добавим, что начало митинга запланировано на 14 часов.
Фото — Илья Питалев, РИА Новости
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