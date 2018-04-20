«В этом году мне исполнится 60 лет»: начальник краевой полиции Виктор Кошелев подал в отставку

— 2018 год для меня юбилейный, в ноябре мне исполнится 60 лет, — рассказал Виктор Кошелев порталу «В курсе.ру». — В соответствии с положением о службе в органах внутренних дел Российской Федерации, я обязан принять решение: либо продолжить службу, либо ее завершить. Продолжить — значит обратиться к вышестоящему руководству с ходатайством о продлении моего срока службы на один год. Я принял решение завершить службу и уйти на заслуженный отдых.

По словам генерала Кошелева, о своем решении он доложил министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву . Приказ об отставке начальника пермской полиции теперь должен подписать глава государства.

— Действительно, начальник главного управления МВД России по Пермскому краю генерал-лейтенант полиции Виктор Васильевич Кошелев принял решение и написал рапорт о завершении службы в органах внутренних дел в связи с достижением предельного возраста. В настоящий момент он исполняет свои служебные обязанности, — рассказали в пресс-службе краевого ГУ МВД.

Ранее информацию о скорой отставке Виктора Кошелева публиковали анонимные телеграмм-каналы. На неоднократные запросы в пресс-службу ГУ МВД России по Пермскому краю с вопросами об отставке Виктора Кошелева порталу 59.ru отвечали следующим образом: «По интересующей вас информации рекомендуем вам обратиться вам за комментарием к телеграмм-каналу, который разместил данную новость».