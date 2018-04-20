Путь России за четыре года: дна-то нет…

Россия , конечно, прошла огромный путь за последние четыре года…

В июле 2014 года российский «Бук», незаконно и преступно ввезенный на территорию восточной Украины, сбил пассажирский «Боинг» малайзийских авиалиний (рейс МН-17). Погибло 298 человек — пассажиры и члены экипажа.

Россия запустила версию: самолет заранее подготовили к провокации — на борт погрузили трупы, а вместо экипажа лайнером управлял автопилот. По этому сценарию трупы уже были в формалине и обескровлены — и так и выглядели, когда их увидели на земле на месте крушения.

Сам военный преступник Игорь Стрелков (Гиркин) давал интервью « Московскому Комсомольцу » вот таким образом: «По данным людей, которые собирали трупы, значительная часть трупов — „несвежая“ — люди умерли до нескольких суток тому назад».

Пока весь нормальный мир еще находился в первоначальном шоке от этой трагедии, он, все же, содрогнулся от этой версии, озвученной в российских т.н. «СМИ»: было понятно, что у России уже нет никакого дна. Каков прогресс?

Ну чем не «несвежие трупы»? Дна-то нет…