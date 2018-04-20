Ещё
Путь России за четыре года: дна-то нет…
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Путь России за четыре года: дна-то нет… 

ИноСМИ 1 час назад
Фото: ИноСМИ
Россия, конечно, прошла огромный путь за последние четыре года…
В июле 2014 года российский «Бук», незаконно и преступно ввезенный на территорию восточной Украины, сбил пассажирский «Боинг» малайзийских авиалиний (рейс МН-17). Погибло 298 человек — пассажиры и члены экипажа.
Россия запустила версию: самолет заранее подготовили к провокации — на борт погрузили трупы, а вместо экипажа лайнером управлял автопилот. По этому сценарию трупы уже были в формалине и обескровлены — и так и выглядели, когда их увидели на земле на месте крушения.
Сам военный преступник Игорь Стрелков (Гиркин) давал интервью «Московскому Комсомольцу» вот таким образом: «По данным людей, которые собирали трупы, значительная часть трупов — „несвежая“ — люди умерли до нескольких суток тому назад».
Пока весь нормальный мир еще находился в первоначальном шоке от этой трагедии, он, все же, содрогнулся от этой версии, озвученной в российских т.н. «СМИ»: было понятно, что у России уже нет никакого дна. Каков прогресс?
Все это перенесено на трибуну ООН — вот какой прогресс. Ну, например, возьмем отравление Скрипалей в Великобритании. Постпред России при ООН Василий Алексеевич Небензя (56 лет; конечно же, выпускник МГИМО) допустил, что «перед отбором проб токсичный химикат был впрыснут в кровь находящейся в искусственной коме потерпевшей».
Ну чем не «несвежие трупы»? Дна-то нет…
ИноСМИ: последние новости
Разногласия в администрации США по поводу антироссийских санкций становятся очевидны ПВО Сирии не сбила ни одной ракеты коалиции Пахану Путину нанесли оскорбление
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: Израиль уничтожит российские С-300269
Первый русский бордель назвали спасением нации190
Первый легальный бордель открывается в России355
Поклонская ответила Порошенко про князей324
Сосед пожаловался на запахи из квартиры Сердюкова и Васильевой76
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
03:40
Москвичей ждет гроза в выходные
Погода Новости Москвы
00:52
Грабители напали на кондитерскую, но поплатились
Криминал Общество
00:39
Мама спасла щенка от удушья
Общество
01:13
Сняли подлодку, пробивающую лед
Оружие Армия
01:15
Таинственный город нашли в Антарктиде
Общество Наука
01:12
Пока вы спали: Израиль уничтожит российские С-300
Общество
05:31
Первый русский бордель назвали спасением нации
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение