Хабаровчанам могут отключить газ из-за вредного соседа

Сегодня, 20 апреля, в Хабаровске состоялась презентация новой системы поставки бытового газа населению. Как сообщил корреспондент ИА « Хабаровский край сегодня», уже с мая большая часть населения региона начнёт получать изменившиеся квитанции за пользование газовыми плитами. На рынок входит новая компания «Газпром Газэнергосеть Хабаровск». Она будет поставлять в дома сжиженное топливо. Занимавшаяся этим до настоящего времени фирма «Газпром Газораспределение Дальний Восток» сосредоточится исключительно на потребителях природного газа. Хабаровский край — первый регион в ДФО, где началась подобная реформа.

— В мае этого года на рынок обеспечения сжиженными углеводородами по регулируемым ценам в Хабаровском крае будет выходить наша компания, — объяснил генеральный директор ООО «Газпром Газэнергосеть Хабаровск» Сергей Веретенников. — Мы организовались в сентябре 2017 года. Мы будем обеспечивать сжиженным бытовым газом примерно 230 тысяч абонентов на территории края. Это 85% потребителей газа региона. Разделение потребителей природного газа и сжиженных углеводородов между разными компаниями сделает прозрачнее экономическую деятельность по обеспечению населения топливом.

Нынешний поставщик газа хабаровчанам уже передаёт новой структуре газгольдеры, другое оборудование, туда перейдёт значительная часть специалистов. Руководство ответственной только за сжиженные углеводороды компании обещают, что цены на «голубое топливо» в квитанциях не изменятся. Люди не должны заметить перехода. Кроме того, новые газовики обещают навести порядок в контроле за плитами и шлангами в квартирах. ИА «Хабаровский край сегодня» уже рассказывало об абсурдной ситуации, когда сотрудники ООО «Газпром Газораспределение Дальний Восток» не могут подключить военный посёлок к топливу из-за жильцов, не открывающих им двери для проверки оборудования.

— В посёлках, как мне кажется, эту работу проще осуществить. Можно договориться с администрацией поселения, и они уже население помогут организовать. Мы планируем действовать именно так, что касается молчунов, которые решили дверь газовикам, — отметил заместитель генерального директор-главный инженер ООО «Газпром Газэнергосеть Хабаровск» Роман Чернышёв . — Мы имеем законное право прекратить подачу газа в дома, если кто-то из жильцов отказывается пускать специалиста для проверки оборудования внутри квартиры.

Название нового поставщика газа в квитанциях пользователей сжиженным газом будут появляться постепенно по мере окончания договоров с прежним. Кроме того, жители края получат индивидуальные предложения заключить контракт на обслуживание газового оборудования внутри квартиры, возможно, даже от нескольких компаний. Разделение поставщиков природного и сжиженного газа не должно сказаться на программе перевода домов на более дешёвый вид топлива из трубопроводов.