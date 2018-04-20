Воздушное сообщение между Россией и США может быть прервано из-за проблем с визами у пилотов 

Москва. Сотрудники «Аэрофлота» испытывают трудности с получением американских виз. Как заявили в российском МИДе, это может привести к тому, что Россия и США останутся без воздушного сообщения, сообщает RT.
Наличие проблемы подтвердили в «Аэрофлоте». Данная компания на сегодня — единственная, осуществляющая прямые рейсы из России в Америку. Сейчас «Аэрофлот» еженедельно выполняет 29 рейсов в Соединённые Штаты, в том числе в Нью-Йорк, Лос-Анджелес и Вашингтон.
Обязанность заблаговременно предоставлять членам экипажа разрешение на въезд в страну указана в двустороннем соглашении о воздушном сообщении, подчеркнули в Министерстве иностранных дел России.
Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв не исключает, что Вашингтон специально создаёт препятствия российским перевозчикам, чтобы вытеснить их с рынка.
В то же время первый зампред комитета Госдумы по транспорту и строительству Виталий Ефимов сомневается, что авиасообщение между странами может прекратиться. Он напомнил, что многие американские авиакомпании перевозят пассажиров через Россию в другие страны. Запрет лететь над нашей территорией заставит их направить лайнеры через Северный полюс, что удлинит протяженность маршрутов на треть, отметил депутат.
Между тем ранее Минтранс подтвердил продление разрешений на пролёты лайнеров США. Однако глава ведомства Максим Соколов уточнил, что прорабатываются меры в ответ на очередное ужесточение американских санкций против России. К ним может быть привлечена и транспортная отрасль, пояснил министр.