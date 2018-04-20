В Ижевске определят режим теплоснабжения для каждого дома

Ижевск. Удмуртия . В Ижевске определят режим теплоснабжения для каждого дома. Об этом журналистам сообщил замглавы городской администрации по ЖКХ Сергей Чернышев.

«Работая в этой отрасли порядка 20 лет видим, что проблема перетопа возникает в переходные периоды: в начале и в конце отопительного сезона. Здесь нужно работать с управляющими компаниями. В этом году мы будем ставить задачу всем управляющим компаниям провести работу со всем ресурсоснабжающими организациями, они должны сделать расчеты для каждого дома, чтобы дом потреблял столько тепловой энергии сколько требуется для обеспечения нормы», — рассказал Сергей Чернышев

В свою очередь главный госжилинспектор Удмуртии Марат Исмагилов отметил, что данные меры помогут установить виновника, если в доме будет холодно.

«Это очень важная новость для потребителей, потому что сейчас параметры поставки качества ресурса будут определены для каждого дома, и администрация приняла кардинально правильное решение, чтобы подвести нормативы потребления по отоплению, по горячей воде, по холодной воде для каждого дома, чтобы в случае отклонения по качеству мы могли указать чья вина: отвечает управляющая компания или ТСЖ или отвечает поставщик», — отметил Исмагилов.