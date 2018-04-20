В Республике Алтай ждут приезда новых врачей

Республика Алтай ожидает приезда врачей, которые будут распределены в сельские населенные пункты.

На данный момент в Горном Алтае работают 849 врачей, большая их часть — 481 — в городе. Об этом сообщил министр здравоохранения РА Владимир Пелеганчук, вчера на заседании Совета по местному самоуправлению рассказывая главам районов и сельских поселений о доступности и качестве медобслуживания населения республики.

Средних медицинских работников в Горном Алтае 2558, 1198 из которых работают в его единственном городе. По словам министра, показатель обеспеченности врачами в РА — 39,2 на 10 тысяч населения, что выше, чем по Сибири и России . Однако в некоторых медучреждениях существует острая проблема кадрового обеспечения, сообщает официальный Интернет-портал РА. Наибольшее количество медицинских работников требуется в главную больницу Шебалинского района, не самого, заметим, отдалённого.

По словам Пелеганчука, в этом году в республику прибудут и приступят к работе шесть участковых врачей-терапевтов, семь врачей-педиатров, два врача-стоматолога. Они будут распределены в Шебалинскую, Майминскую, Усть-Канскую, Чемальскую, Онгудайскую, Турочакскую районные больницы, Республиканскую больницу и Республиканскую стоматологическую поликлинику.