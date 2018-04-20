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Участники конференции E-SIB 2018 обсудят особенности интернет-торговли
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Участники конференции E-SIB 2018 обсудят особенности интернет-торговли 

АиФ-Новосибирск 2 часа назад
Фото: АиФ-Новосибирск
Компания Obuv Rossii Conference и e-commerce клуб «Сибирь» при поддержке Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) проводят в Новосибирске 4-ю Сибирскую конференцию по интернет-торговле товарами и услугами E-SIB 2018.
Цель конференции — создать постоянно действующую площадку для обмена опытом представителей рынка e-commerce; представить актуальные тренды в интернет-торговле, новые инструменты интернет-продаж, кейсы участников рынка; показать перспективность регионального рынка e-commerce.
В этом году участники конференции обсудят, как развивать интернет-магазины в условиях постоянных изменений, как учитывать особенности поведения миллениалов в e-commerce-стратегии; как повысить эффективность маркетинговых кампаний (контент-маркетинг для интернет-магазинов, построение сквозной аналитики и т.п.); какие новые технологии стоит внедрять для решения бизнес-задач интернет-магазинов (искусственный интеллект и роботизация, будущее «последней мили», современные подходы в платежах и т.п.).
Среди спикеров конференции 2018 года:
— АринаАванесова, Lead Project Manager, Lamoda, Москва.
Надежда Романова, СЕО, компанияPickPoint, Москва.
Илья Макаров, компания Alytics, генеральный директор, Москва.
Андрей Заворин, компания Ivoice.tech, CEO, Новосибирск.
— Георгий Власов, компания Callibri, руководитель группы по работе с клиентами, Москва.
— Илья Карбышев, Digital-агентство Атвинта, руководитель отдела продвижения, Кемерово.
Полный список спикеров: http://orconf.ru/esib/esib2018/agenda/speakers_list/
Программа мероприятия состоит из двух дней — 16 и 17 мая. Первый день включает пленарные заседания и дискуссии по различным тематикам в рамках 5 секций. Второй день будет проходить в формате мастер-классов по таким аспектам работы интернет-магазинов, как: создание сайта, email-маркетинг, новые подходы в контекстной рекламе, построение сервиса в e-commerce и др.
Подробнее о программе и мастер классах: http://www.esib2018.ru  Еженедельник «Аргументы и факты на Оби» и nsk.aif.ru выступают информационными партнерами 4-й Сибирской конференции по интернет-торговле товарами и услугами E-SIB 2018.
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