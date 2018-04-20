Консервативные новаторы

Вот уже четверть века российский нотариат живёт ­по-новому. Прошли времена государственных нотариусов, их почти не осталось. Теперь они все частнопрактикующие, но при этом каждое их действие под контролем закона. Даже их количество строго определено: например, в Петербурге — 330 человек на весь город. «Основы законодательства РФ о нотариате» были приняты в феврале 1993 года, а уже 5 мая одной из первых была создана Нотариальная палата Санкт-Петербурга.

С тех пор в ней сменились три президента: сейчас эту должность нельзя занимать более двух трёхлетних сроков. Такая же ротация в правлении Палаты. В 2013 году петербургская нотариальная палата признана лучшей в России. С тех пор и носит это звание. Как же удалось петербуржцам выйти в лидеры? Об этом рассказали президенты Нотариальной палаты Санкт-Петербурга.

Пётр Герасименко

президент Палаты

с 2013 года:

— Именно в Петербурге появлялись новеллы, которые потом распространялись по всей России. Мы определили, что каждый нотариус должен иметь печать установленной формы. Причём раз в три­четыре года мы её меняем — сразу одновременно у всех нотариусов в течение одного дня.

Мы первыми установили, что все завещания должны формироваться в единой базе. И с 1 января этого года вся Россия заносит все нотариальные действия в Единую информационную систему.

Всегда шли впереди. И с использованием нотариального депозита, и с ведением наследственных дел нотариусами. Следом за Москвой мы приняли правило, что гражданин может обратиться к любому нотариусу — и теперь так сделано во всей Российской Федерации.

Мы одними из первых систематизировали обучение нотариусов: раз в четыре года каждый из нас должен пройти 72­часовой курс повышения квалификации в Институте нотариата при Юридическом факультете СПбГУ, чтобы изучить все изменения законодательства.

Сейчас очередей к нотариусам уже нет, документы оформляются быстро, а вскоре будут ещё быстрее — появляются новые технологии, мы переводим документооборот в «цифру».

Но главное, что гарантирует нотариус, — это безопасность. Мы гарантируем, что через год, десять или тридцать лет не возникнет проблем между участниками сделки. В ближайшие годы эта защита станет ещё сильнее. Владимир Путин однажды отметил, что нотариальный акт должен быть железобетонным. Так и будет. С этого года нотариус должен обращаться к ресурсу проверки паспортов, в Росреестр , чтобы установить, дееспособен ли гражданин, не находится ли он в состоянии банкротства, не заложено ли его имущество, не обременено ли правами третьих лиц.

Каждый нотариус несёт персональную ответственность за ущерб, причинённый своими действиями, отвечая всем своим имуществом. Есть и страхование — персональное — на сумму не меньше пяти миллионов рублей и коллективное, которым страхуется полный ущерб.

За 25 лет в Петербурге выработались свои особенности работы. Это скрупулёзность и консерватизм в хорошем смысле этого слова. Петербуржцы нам доверяют. Ведь мы по-настоящему защищаем их.

президент Палаты

в 1993-2010 годах,

почётный президент НПСПб:

— В начале 90­х самым трудным было завоевать доверие людей. Ведь до этого нотариат был государственным, а стал частным. А всех частников тогда воспринимали с недоверием. Но нам удалось быстро победить этот страх и опасения в людях.

Все привыкли, что нотариальные конторы — старые, мебель ломаная, машинисток мало, огромные очереди… И вдруг всё изменилось: нотариусы начали сами набирать себе помощников, закупать технику, оборудовать помещения, создавать условия для работы. Раньше, ещё в советское время, на 19 ленинградских нотариусов было 19,5 единицы технических работников, а теперь у каждого — помощники, консультанты. Очереди исчезали буквально на глазах.

Да и сами нотариусы стали больше зарабатывать. В СССР они получали копейки, кадров не хватало, на работу брали любого, кто бы ни обратился. А теперь на должность нотариуса конкурс 35-40 человек на место. Нужно высшее образование, 7-10­летний опыт работы помощником. Кандидат должен знать всё — налоговое, семейное, гражданское право, законы других государств, ведь стало много сделок с участием иностранных граждан и предприятий, когда наследственное имущество находится за границей. Появилась конкуренция: люди сами выбирают, к кому идти, и обращаются к тем, кто лучше. Мы уже можем стоять вровень с нотариусами европейских государств, это большое дело.

Петербург как­то сразу попал в лидеры. Мы обратились к исполнительным и законодательным органам власти, к науке. Ведь законодательство новой России только формировалось, а жизнь не могла ждать. Надо было вписываться в схемы взаимодействия граждан и власти, в рыночные отношения. В первые же годы декан юрфака, а сейчас ректор ­СПбГУ, Николай Кропачев предложил создать Институт нотариата. Он понимал: все выросли в старой системе, всех надо переучивать. Так возник институт и на его базе — курсы повышения квалификации.

Мы выпускали первые информационные бюллетени об изменениях в законодательстве, создавали первую информационную систему нотариата

Первыми ввели единый защищённый бланк для всех нотариусов. Мы сделали это, потому что было много подделок. На бланках появились тайные значки, известные только нам.

Нотариат гораздо больше других структур пользовался доверием людей. И даже когда отменили нотариальную форму сделок с недвижимостью, люди всё равно шли к нам, так как чувствовали: нотариус — это дополнительная защита.

президент Палаты

в 2010-2013 годах:

— Главной задачей моего президентского срока стало создание архива для хранения нотариальных документов. За 20 лет их столько накопилось! У каждого нотариуса целые горы, хотя эти документы — собственность государства. Ведь большинство нотариальных документов подлежит постоянному или длительному хранению, потому что имеют большое юридическое значение как для отдельных граждан, так и для государства в целом.

Эту сложнейшую работу начала ещё предыдущий президент Мария Ивановна Сазонова. Но с помещением была проблема. Администрация города нас поддерживала, но с финансированием помочь, увы, не могла. И тогда мы решили приобрести его на свои деньги — со взносов, которые каждый нотариус платит в Палату. Долго копили и искали помещение, и наконец нашли то, что нужно: свыше тысячи квадратных метров, два этажа в одном построенном здании. Именно нашей Палатой были разработаны нормативные документы, регулирующие приём, хранение и выдачу документов. Открытие архива состоялось в 2012 году. Теперь каждый нотариус может сдать туда документы — всё будет систематизировано и учтено, ни один листик не будет потерян, работать с ними стало гораздо удобнее.

Смотреть архив к нам приезжают со всей страны, Минюст ставит нас в пример. Сейчас уже строится вторая очередь — ещё один этаж, так как двух уже не хватает

Ещё один вопрос, который мы решили, — введение специальной программы «Наследство без границ». В СССР наследственных дел было мало, так как собственности у людей почти не было. В Ленинграде ведением наследственных дел занималась всего одна нотариальная контора. В результате приватизации собственности у граждан появились квартиры, дачи и другое имущество, единственная нотариальная контора уже не могла справиться, выросли огромные очереди. Наследственные дела стали передавать в районы, люди путались, не понимали, к кому обращаться.

Пробовали распределять дела по первым буквам фамилий. Но это было неудобно. Люди хотели идти к тому нотариусу, который ближе. Но как проверять, не открыто ли уже наследственное дело у другого нотариуса? Ведь два одинаковых дела вести нельзя.

Мы взяли за основу московскую компьютерную программу: нотариус вводил данные умершего и смотрел, не открыл ли кто такое наследственное дело. Людям стало удобнее, да и нагрузка среди нотариусов распределилась более равномерно.