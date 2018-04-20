Зауральцы смогут посадить в лесу деревья в компании чиновников

В следующую пятницу, 27 апреля, зауральцы будут высаживать деревья в лесном фонде пригородного Курганского лесничества. Во Всероссийском дне посадки леса поучаствуют местные чиновники, а также все желающие жители области, сообщает пресс-служба департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области

— Высаживать будем сосны. Площадь засаженной территории зависит от количества участников. В прошлом году в акции поучаствовали более 200 человек, было посажено около 25 тысячи деревьев на 5 гектарах. В этом году начать планируем в 9:00 и закончить к 14:00, так что с собой можно взять перекус, — рассказал корреспонденту портала 45.ru начальник отдела лесного реестра областного департамента Игорь Смеркис.

Место сбора — окраина поселка Белый Яр Кетовского района, время — 9:00.

— Встречаемся после поворота с федеральной трассы в сторону Белого Яра. На подъезде к деревне будет много народу, так что мимо не проедете, ­ — отметил Игорь Смерикс.