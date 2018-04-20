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Баскские террористы ЭТА раскаялись в преступлениях
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Баскские террористы ЭТА раскаялись в преступлениях 

360tv.ru 32 минуты назад
Баскская леворадикальная организация националистов ЭТА (ETA, Euskadi Ta Askatasuna — «Страна басков и свобода») раскаялась в преступлениях, совершенных в период ее военной активности. Об этом движение заявило в газете Gara.
В двух письмах, отправленных в газету, организация извиняется за «десятилетия терроризма», и признает свою ответственность за преступления.
Мы осознаем, что за этот длительный период мы доставили много горя и нанесли большой ущерб. Мы хотим выразить уважение погибшим, раненым и пострадавшим от действий ЭТА. Мы, правда, сожалеем
— ЭТА.
От рук ЭТА за 60 лет деятельности погибли 829 человек. Последним убитым баскскими сепаратистами в марте 2010 года стал французский полицейский.
Наиболее известная акция организации — убийство преемника Франко на посту председателя правительства Испании адмирала Луиса Карреро Бланко. ЭТА привела в действие взрывное устройство, находящееся под дорогой, где проезжала его машина. Бомба оказалось такой мощной, что автомобиль отбросило на балкон находящейся поблизости церкви.
Ранее СМИ сообщали, что 23 апреля посредники в переговорах между правительством Испании и националистами проведут пресс-конференцию. Они обсудят детали предстоящей самоликвидации группировки.
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