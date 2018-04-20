Баскские террористы ЭТА раскаялись в преступлениях

Баскская леворадикальная организация националистов ЭТА (ETA, Euskadi Ta Askatasuna — «Страна басков и свобода») раскаялась в преступлениях, совершенных в период ее военной активности. Об этом движение заявило в газете Gara.

В двух письмах, отправленных в газету, организация извиняется за «десятилетия терроризма», и признает свою ответственность за преступления.

Мы осознаем, что за этот длительный период мы доставили много горя и нанесли большой ущерб. Мы хотим выразить уважение погибшим, раненым и пострадавшим от действий ЭТА. Мы, правда, сожалеем

— ЭТА.

От рук ЭТА за 60 лет деятельности погибли 829 человек. Последним убитым баскскими сепаратистами в марте 2010 года стал французский полицейский.

Наиболее известная акция организации — убийство преемника Франко на посту председателя правительства Испании адмирала Луиса Карреро Бланко . ЭТА привела в действие взрывное устройство, находящееся под дорогой, где проезжала его машина. Бомба оказалось такой мощной, что автомобиль отбросило на балкон находящейся поблизости церкви.

Ранее СМИ сообщали, что 23 апреля посредники в переговорах между правительством Испании и националистами проведут пресс-конференцию. Они обсудят детали предстоящей самоликвидации группировки.