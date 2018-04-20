Беспредел от главврача. Проблемы наркодиспансера не интересуют облздрав?

В областном наркодиспансере за год правления главврача Орешкиной расцвело кумовство, стали обычным делом выживание с постов неугодных сотрудников, фальсификации, подлоги. Кредитов новое руководство нахватало столько, что это грозит клинике банкротством. И облздрав это устраивает?

Доколе?

Облздрав, трудинспекция, Министерство здравоохранения РФ , приёмная президента РФ завалены индивидуальными и коллективными жалобами сотрудников Волгоградского областного клинического наркологического диспансера (ВОКНД) на действия главврача клиники и её свиты.

Волгоградские суды один за другим рассматривают иски об отмене незаконных выговоров и увольнений сотрудников наркодиспансера. В желании выжить неугодных сотрудников, чтобы освободить их места для приближённых к главврачу особ, сочиняются байки про прогулы, появление в пьяном виде на работе, обвинения в бессмысленных кражах трудовых книжек коллег и т. д. Фальсификации и подлоги руководства ВОКНД всплывают в ходе судебных заседаний. Кредиторская задолженность выросла в разы. Арбитражные суды завалены исками к ВОКНД с требованием рассчитаться по просроченным кредитам. Доходы от платных услуг катастрофически падают. В клинике практически разрушена эффективная система реабилитации алко— и наркозависимых пациентов, которая создавалась на протяжении 15 лет и в которую за эти годы было вложено более 10 млн бюджетных рублей. Это итог бурной деятельности на посту главврача областного наркодиспансера Лианы Орешкиной всего за один год «царствования»!

Скажите, что ещё нужно сделать руководителю учреждения, чтобы облздрав и трудинспекция наконец-то обратили внимание на вопиющие нарушения? Говорят, что у нас неприкасаемых нет. Но, Лиана Викторовна — особый случай, она — неприкосновенна. Иначе как объяснить то, что её многочисленные «подвиги» на посту главврача ВОКНД, дискредитирующие сферу здравоохранения, наносящие финансовый урон страшно дефицитному бюджету медицины, вызывающие массу недовольства профессионального сообщества врачей, не получают должного признания со стороны чиновников облздрава. Более того, судя по содержанию ответов на жалобы сотрудников, чиновники стараются всячески оправдать её действия.

Увольнение по понятиям

Недавно Тракторозаводский районный суд Волгограда вынес решение о восстановлении в должности юрисконсульта отдела договоров ВОКНД Светланы Зуевой , которую уволили за несуществующий прогул, да ещё и в день, когда она находилась на больничном. По закону, руководство наркодиспансера должно было составить акт об отсутствии в данный день на рабочем месте, взять объяснения у «нарушительницы трудовой дисциплины». Вместо этого, Светлана Зуева получила приглашение по почте — прийти и забрать трудовую книжку, в которой начальник отдела кадров Рыбальченко забыла написать номер статьи, по которой сотрудницу уволили, но аккуратно вывела позорные слова «За прогул». Светлана Зуева сняла фильм о том, как она ходила по кабинетам и безуспешно пыталась получить копию приказа о своём якобы прогуле у своей непосредственной начальницы отдела договоров, начальника отдела кадров, главврача Орешкиной, чтобы хотя бы узнать дату, в которую её «потеряли» на рабочем месте. Но едва сдерживая раздражение, «звезды Ютуба» твердили в унисон: «Вы никто, и мы вам ничего показывать не обязаны». Этот фильм сегодня имеет большой успех в интернете и массу комментариев со всех уголков России , где слово «беспредел» — самое мягкое из характеристик.

Мы надеялись, что в присутствии журналиста нашего издания Светлане выдадут копию приказа. Но, как выяснилось, главврач Орешкина не признаёт не только Трудовой кодекс, но и чихать хотела на закон о СМИ. Вместо ответов на поставленные вопросы, просьбу показать приказ, журналиста больше часа удерживали в кабинете главврача, голословно обвинили в мошенничестве, угрожали вызвать наряд полиции. Примечательно, что инициатором скандала выступил юрист ВОКНД Виктор Демянчук. Он же солгал директору « АиФ » — НП» Сергею Басалаеву, прибывшему на выручку журналисту, что никого у них здесь не было, в то время, как корреспондент находилась в кабинете главврача. А затем солгал и представителям СМИ, что директор якобы извинился перед ним за поведение своего журналиста. По всей видимости, юрист Демянчук не уважает не только журналистов, но и суд. На одном из процессов его как представителя ВОКНД судья, прокурор, все участники процесса терпеливо ждали полчаса. На другой из процессов он просто не явился, не посчитав необходимым уведомить об этом судью.

А уж сколько открытий чудных всплыло на процессе по восстановлению Светланы Зуевой! По всей видимости, подопечные ближнего круга Лианы Орешкиной очень торопились в изготовлении документов, «подтверждающих» законность увольнения Зуевой. Появился и приказ, который только в суде увидела Светлана Борисовна, и акт о её якобы отказе дать объяснения по поводу своего отсутствия. Более того, Демянчук огорошил тем, что Зуева — злостная прогульщица, есть ещё один, ранее вынесенный приказ об отсутствии её на рабочем месте. Но в ходе судебного процесса подлинность представленных документов вызвала массу сомнений у судьи и прокурора. Доказательства оказались наспех состряпанными фальшивками.

«По просьбе прокурора судьёй вынесено частное определение в отношении главного врача ВОКНД Лианы Викторовны Орешкиной по факту нарушения законности. К материалам дела господин Демянчук приобщил большое количество подложных документов для фальсификации доказательств, — сообщила Светлана Зуева. — Я направила письмо председателю облздрава Анатолию Себелеву с просьбой привлечь к ответственности главврача ВОКНД и всех, кто подписывал подложные документы».

Клиника должна выплатить Зуевой за вынужденный простой в работе почти 100 тысяч рублей, плюс 20 тысяч морального вреда, плюс больше 9 тысяч в бюджет — госпошлину. Естественно, не Лиана Викторовна из своего кармана выложит эти деньги, а расходы лягут на обнищавший с её приходом бюджет ВОКНД. Это не наши домыслы, а выводы Контрольно-счётной палаты Волгоградской области , которые фактически были проигнорированы облздравом.

Не исключено, что даже после вскрывшихся фактов подлога руководство ВОКНД не будет оспаривать восстановление Зуевой. Которая, к слову, за годы работы в клинике, кроме благодарностей и премий за добросовестный труд, ничего компрометирующего не имела. Десять месяцев Демянчук упорно пытался противостоять отмене незаконных выговоров заведующей реабилитационного центра и заведующему приёмным покоем, которые раздражали своей активностью Лиану Орешкину и которые до её восхождения на трон главврача не имели в личном деле ничего, кроме поощрений. Решением Тракторозаводского районного суда восстановлена на работе и много лет безупречно проработавшая в наркодиспансере старшая медсестра клиники, которую руководство ВОКНД голословно обвинило в том, что она на рабочем месте находилась в нетрезвом состоянии. Выступление в суде юрисконсульта Демянчука поразило всех участников процесса. Он заявил, что ему не нужны никакие обследования, заборы крови, промилле, количество алкоголя в организме человека он легко определяет на глазок.

Сейчас рассматривается иск о незаконном увольнении начальника отдела кадров. До этого он вынужден был оправдываться в суде по абсурдным обвинениям. Дескать, он вынес из наркодиспансера, а фактически выходит, что выкрал трудовую книжку одного из сотрудников. И это после того, как именно начальник отдела кадров Сергей Лунёв пытался передать главврачу Лиане Викторовне докладную о том, что после передачи по её устному приказу ключей от сейфа с документами её приближённой Рыбальченко и исчезли несколько личных дел сотрудников и одна трудовая книжка. Лиана Викторовна отказалась принять докладную. Лунёв вынужден был отправить сообщение главврачу по электронной почте, в итоге она же и обвинила его в том, что документы из сейфа исчезли. И эту версию облздрав с объяснений Орешкиной, не удосужившись опросить «злоумышленника» Лунёва, признал достоверной.

Жизни тех сотрудников, кто выиграл судебные процессы, сегодня не позавидуешь, они находятся под жёстким прессингом.

«Выйдя на работу, я сразу столкнулась с моббингом и психологическим давлением со стороны непосредственного руководителя, начальника отдела договоров Бакуниной по указанию главного врача Орешкиной, — рассказала Светлана Зуева. — Ежедневно 2 раза в день индивидуально для меня готовят протоколы поручений с указанием заранее невыполнимых заданий в очень сжатые сроки. Расцениваю данное поведение со стороны руководства трудовой дискриминацией, т. к. я единственный сотрудник, которому выписывают протоколы поручений, во всём наркологическом диспансере, в таком количестве и в столь сжатые сроки, ничем не аргументируя… На мой вопрос, чем вызвана срочность, Бакунина в грубой форме поясняет — моим присутствием на работе. На мои просьбы дать разъяснения, касаемо поручений Бакунина с насмешкой отвечает: «Если я скажу, вы догадаетесь!». На работе сотрудники выполняют работу, а не угадывают ребусы и загадки, данное поведение недопустимо и требует строгого разбирательства. Результаты выполнения мной поручений Бакунину не устраивают, при этом пояснений не предоставляет. Она неоднократно, при свидетелях, угрожала увольнением меня уже по другой статье за невыполнение должностных обязанностей. Кроме того, начальник отдела договоров Бакунина совместно со специалистом по кадрам Саликовой снимает всё происходящее на камеру мобильного телефона, ослепляя меня вспышкой. Я расцениваю данное поведение как унижение и психологическое давление».

Это «цирковое представление» начальника отдела договоров Светлана Зуева также сняла на видеокамеру. Мы видели это кино, и у нас нет сомнений в том, что вскоре этот фильм начнёт бить рекорды просмотров в интернете. Остаётся только надеяться, что его увидят в облздраве те, кто обязан отвечать за здоровую атмосферу в коллективах медицинских учреждений.

Дежавю

Лиана Викторовна Орешкина не первый год кочует по креслам главврача. И в каждом учреждении, где она появляется, с незавидной регулярностью повторяется одна и та же ситуация. Зарплаты сотрудников резко падают. Если раньше доплаты оформлялись дополнительными трудовыми соглашениями на полгода, год, то Орешкина вводит систему ежемесячных договоров на совместительство. А это означает, что каждый сотрудник должен каждый месяц ходить на поклон к госпоже Орешкиной и вымаливать эту доплату. Но если ты занимаешь руководящий пост, то никакие поклоны тебя не спасут. В медучреждении вместе с Лианой Викторовной появляется устойчивая группа — команда её фаворитов, которые кочуют по клиникам вслед за госпожой Орешкиной. Под них начинается выживание с постов профессионалов, которые имеют благодарности, заслуженные звания, авторитет в медицинской сфере. И своим она отвешивает зарплату не скупясь. «Могучая кучка» из 11 человек получает в месяц столько, сколько теряет коллектив в несколько сотен человек. И это даёт основание облздраву в ответ на жалобы сотрудников о том, что не исполняется указ президента по повышению зарплат, а, напротив, доходы резко падают, утверждать, что зарплатный фонд не уменьшился, а даже вырос, а значит, в наркодиспансере всё хорошо.

За восемь месяцев правления ГБУЗ «Волгоградская областная психиатрическая больница №1» в ст. Ложки Калачёвского района уволилось 70 сотрудников! В их числе кандидаты наук, врачи высшей категории. Медицинские работники из Ложков так же, как сегодня врачи наркодиспансера, заваливали жалобами все инстанции вплоть до администрации президента РФ и Министерства здравоохранения России с требованием остановить беззаконие. Облздрав отреагировал своеобразно. Лиана Орешкина из Ложков пошла на повышение. Стала главврачом ведущей клиники областного центра и главным внештатным психиатром региона. И это несмотря на то, что у неё практически нет медицинской практики. Она, судя по биографии, после получения диплома сделала стремительную карьеру, не тратя времени на выхаживание больных, она уже через год стала главврачом и в этом амплуа кочует по клиникам региона. Из последних заслуг госпожи Орешкиной то, что просроченная задолженность по ВОКНД на сегодняшний день более 33 млн рублей. В настоящее время кредиторы клиники уже предъявили исков на 11 млн рублей. Кроме того, есть сведения о том, что уже будучи главврачом, имея свою индивидуальную электронную подпись, главврач Орешкина подписывала документы электронной подписью предыдущего руководителя. КСП этот факт выявила, в областном комитете по финансам и облздраве этот факт известен, но никаких мер принято не было.

В медицинских кругах поговаривают, что у Лианы Викторовны влиятельные покровители. В это легко поверить. Главврачей у нас снимают куда за менее серьёзные прегрешения. Но Лиана Викторовна, у нас судя по всему, в статусе «неприкосновенная».