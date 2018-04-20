Ещё
Ряд криптовалют подвержены уязвимости отказа в транзакции
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Ряд криптовалют подвержены уязвимости отказа в транзакции 

SecurityLab.ru 36 минут назад
Команда исследователей из Саарского университета и Университета Эрлангена-Нюрнберга (Германия) обнаружила уязвимость в протоколе Zerocoin и еще две уязвимости в библиотеке libzerocoin, используемой для создания собственно криптовалюты на базе протокола. Эти уязвимости на том или ином уровне затрагивают как минимум пять криптовалют, созданных на основе Zerocoin (SmartCash, Zoin, Zcoin, Hexxcoin и PIVX).
По данным исследователей, протокол подвержен уязвимости отказа в транзакции (denial-of-spending), позволяющей злоумышленнику приостанавливать осуществляемую жертвой транзакцию и запускать свою. В результате легитимной будет считаться операция злоумышленника, а операция пользователя будет принята как двойное расходования (повторная продажа одних и тех же активов).
Узнав о проблеме, разработчики PIVX, SmartCash и Hexxcoin деактивировали протокол Zerocoin в исходном коде своих криптовалют. В итоге все добытые через Zerocoin монеты «застряли» в кошельках пользователей. Разработчики SmartCash пообещали вернуть своим пользователям замороженные активы, а в PIVX протокол будет снова активирован после исправления уязвимости. Пользователи Zoin и Zcoin по-прежнему под угрозой, поэтому им следует воздержаться от проведения каких-либо транзакций до тех пор, пока не будет выпущено исправление.
Как уже упоминалось выше, исследователи также обнаружили две уязвимости в написанной на C++ PoC-библиотеке libzerocoin для реализации протокола Zerocoin. Одна из них позволяет злоумышленнику генерировать новые монеты, а вторая связана с неправильной подписью транзакций. Уязвимости затрагивают Zcoin, SmartCash, Zoin и Hexxcoin, однако, по словам исследователей, в настоящее время они уже исправлены.
Наличие проблем в libzerocoin и Zerocoin вполне ожидаемо, поскольку и библиотека, и протокол не поддерживаются уже несколько лет. На смену Zerocoin пришел Zerocash, лежащий в основе криптовалюты Zcash, а в libzerocoin уже многие годы есть большой файл README с внушительными уведомлениями безопасности.
SecurityLab.ru: последние новости
В продуктах Schneider Electric исправлены критические уязвимости Обзор инцидентов безопасности за прошлую неделю Juniper Networks выпустила обновления безопасности для ряда своих продуктов
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Поклонская ответила Порошенко про князей125
Сосед пожаловался на запахи из квартиры Сердюкова и Васильевой65
Первый легальный бордель открывается в России331
Европа ждет «Северный поток-2»115
РФ признала неспособность создавать спутники1226
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
00:38
Европа ждет «Северный поток-2»
Экономика Статьи
01:05
Два московских банка лишились лицензий
Экономика
26:02
«Санкции против России достигли нужного результата»
Экономика
03:52
РФ признала неспособность создавать спутники
Наука и техника Технологии
05:38
Telegram погубила криптовалюта
Интернет Рынки
00:50
Пентагон готовит ответ на гиперзвуковое оружие России
Оружие Армия
05:29
Россиянам предложили попробовать «Новичка»
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение