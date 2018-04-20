«Яркий след» оставили хабаровские доноры

Хабаровчане оставили свой «Яркий след» на донорском марафоне, который стартовал сегодня в рамках «Весенней недели добра». Только утром станцию переливания крови посетили более сотни желающих сдать кровь.

— Только утром к нам пришли уже 134 донора, но эта цифра не конечная, так как мы ожидаем еще несколько потоков доноров. В основном это молодые люди от 18 до 35 лет, в одинаковом соотношении — и женщины, и мужчины, — рассказала ИА « Хабаровский край сегодня» заместитель главного врача по медицинской части КГБУЗ «Краевая станция переливания крови» Елена Зейлер.

Специалист отметила, что однодневная акция «Яркий след» не единственная, вся эта рабочая неделя была объявлена «Весенней неделей добра» — своеобразный донорский марафон.

— Очень важно принимать доноров не в один момент, а в течение какого-то времени, например, как в нашем случае — всю неделю. Это связано с тем, что эритроциты хранятся недолго, а кровь может потребоваться в любой момент. Поэтому нужно постоянное обновление компонентов, — объяснила Елена Зейлер.

Кстати, все доноры сдают кровь исключительно на безвозмездной основе. Подключится к акции можно в любой момент, достаточно прийти на станцию переливания крови по улице Волочаевская, 46.

— На этой акции забор крови не остановится, ведь это очень важный ресурс. Если доноры не могут прийти сегодня, мы их готовы встретить в другой день. Например, так сделали студенты — перенесли свой визит на понедельник, — завершила врач.