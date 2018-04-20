НМЗ ввел в эксплуатацию новый фильтр-пресс Diemme

«Новгородский металлургический завод» (ЗАО «НМЗ», г. Великий Новгород , входит в Группу «Русская медная компания» ) в рамках модернизации шламового участка гидрометаллургического отделения цеха электролиза меди ввел в эксплуатацию новый фильтр-пресс Diemme. Оборудование позволило автоматизировать процесс очистки электролита от шлама. При этом высвободившийся персонал с данного участка был перенаправлен на участок фильтрации товарного электролита.

Новый фильтр-пресс отличается более высокой производительностью за счет системы автоматического сброса шлама в бункер, которая ускоряет разгрузку фильтр-пресса, а также благодаря гидроприводу, сокращающему время сжимания и разжимания плит пресса.

Фильтр-пресс также позволил повысить качество продукции «Новгородского металлургического завода»: оборудование обеспечивает соответствие параметров фильтрования электролита всем требованиям технологического процесса цеха электролиза меди НМЗ. Фильтровальные плиты фильтр-пресса Diemme оснащаются отжимными мембранами. Они позволяют снизить влажность шлама до уровня технических условий предприятия.

Отмечается, что новый фильтр-пресс прост и надежен в эксплуатации, имеет малую энергоемкость, сравнительно небольшой вес и габариты. Стоимость нового оборудования составила порядка 6 млн рублей.