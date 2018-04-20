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Удмуртия и ТВЭЛ договорились о сотрудничестве в области поставок нефтесервисного оборудования
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Удмуртия и ТВЭЛ договорились о сотрудничестве в области поставок нефтесервисного оборудования 

ИА «Сусанин» 57 минут назад
Фото: ИА «Сусанин»
Ижевск. Удмуртия. Удмуртия и топливная компания ТВЭЛ, входящая в госкорпорацию «Росатом», договорились о сотрудничестве в области поставок нефтесервисного оборудования. Делегация крупнейшего в мире производителя ядерного топлива находится в республике с рабочим визитом.
Специалисты компании посетили заводы и предприятия региона по ряду направлений: нефтесервис, накопители энергии, напольный транспорт, системы управления, аддитивные технологии.
В списке предприятий — «Ижнефтемаш», «Воткинская промышленная компания», Электротехнический завод «Вектор», завод «Техновек», ИЭМЗ «Купол». «Машиностроитель», «Элеконд», «СЭГЗ», «СРЗ», «ИРЗ», ИМЗ «Аксион-Холдинг» и другие.
«Мы познакомили наших гостей с производством. Порядка 12 заводов увидели сотрудники компании ТВЭЛ. Это компания, которая потребляет достаточно много продуктов и услуг от разных производств, и мы надеемся, что наши производители смогут стать достойными поставщиками. Первое, что нам даст сотрудничество — это поставки наших производств на предприятия ТВЭЛ, а значит новые рабочие места и новые поступления в бюджет республики, — рассказал журналистам первый вице-премьер правительства региона Александр Свинин.
По его словам, первое о чем договорились власти Удмуртии и представители компании — это сотрудничество в области поставок нефтесервисного оборудования.
«Мы познакомили их с большим количеством производителей данной категории во время визита, обсуждали это и в Москве, что ТВЭЛ может стать частью нефтегазового кластера, который есть в республике. Компания может выступить конечным заказчиком. Надеюсь, что в этой части мы сможем расширить поставки, которые уже существуют», — сказал Свинин, отметив сильные позиции республики в этом вопросе.
Первый вице-премьер напомнил, что в 2018 году республика подписала соглашение с «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт» о создании нефтегазового кластера.
«Если ТВЭЛ войдет в данный кластер, как некий интегратор, который может соединить различных поставщиков нефтесервисного оборудований, то это усилит позиции наших компаний», -отметил Александр Свинин.
Помимо этого, первый вице-премьер сообщил о намерениях расширения поставок ТВЭЛ батарей для напольных погрузчиков, которые производит Сарапульский электрогенераторный завод. В случае окончательных договоренностей предприятие из Удмуртии сможет нарастить объемы производства погрузчиков, а также расширить регионы поставок.
В целом соглашение с топливной компанией будет предусматривать конкретную номенклатуру поставок от предприятий Удмуртии для нужд ТВЭЛа.
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