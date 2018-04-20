Удмуртия и ТВЭЛ договорились о сотрудничестве в области поставок нефтесервисного оборудования

Специалисты компании посетили заводы и предприятия региона по ряду направлений: нефтесервис, накопители энергии, напольный транспорт, системы управления, аддитивные технологии.

В списке предприятий — «Ижнефтемаш», «Воткинская промышленная компания», Электротехнический завод «Вектор», завод «Техновек», ИЭМЗ «Купол» . «Машиностроитель», «Элеконд», «СЭГЗ», «СРЗ», «ИРЗ», ИМЗ «Аксион-Холдинг» и другие.

«Мы познакомили наших гостей с производством. Порядка 12 заводов увидели сотрудники компании ТВЭЛ. Это компания, которая потребляет достаточно много продуктов и услуг от разных производств, и мы надеемся, что наши производители смогут стать достойными поставщиками. Первое, что нам даст сотрудничество — это поставки наших производств на предприятия ТВЭЛ, а значит новые рабочие места и новые поступления в бюджет республики, — рассказал журналистам первый вице-премьер правительства региона Александр Свинин.

По его словам, первое о чем договорились власти Удмуртии и представители компании — это сотрудничество в области поставок нефтесервисного оборудования.

«Мы познакомили их с большим количеством производителей данной категории во время визита, обсуждали это и в Москве , что ТВЭЛ может стать частью нефтегазового кластера, который есть в республике. Компания может выступить конечным заказчиком. Надеюсь, что в этой части мы сможем расширить поставки, которые уже существуют», — сказал Свинин, отметив сильные позиции республики в этом вопросе.

Первый вице-премьер напомнил, что в 2018 году республика подписала соглашение с «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт» о создании нефтегазового кластера.

«Если ТВЭЛ войдет в данный кластер, как некий интегратор, который может соединить различных поставщиков нефтесервисного оборудований, то это усилит позиции наших компаний», -отметил Александр Свинин.

Помимо этого, первый вице-премьер сообщил о намерениях расширения поставок ТВЭЛ батарей для напольных погрузчиков, которые производит Сарапульский электрогенераторный завод. В случае окончательных договоренностей предприятие из Удмуртии сможет нарастить объемы производства погрузчиков, а также расширить регионы поставок.

В целом соглашение с топливной компанией будет предусматривать конкретную номенклатуру поставок от предприятий Удмуртии для нужд ТВЭЛа.