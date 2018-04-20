Имя героя-челябинца увековечат на мемориале в Карелии

В городе Кондопоге республики Карелия торжественно откроют новую мемориальную плиту на «Воинском захоронении №1» — известной Братской могиле защитников Карелии. Список героев, погибших в борьбе с оккупантами, пополнит фамилия челябинца Петра Ивановича Воронина. Его тело 77 лет безымянно находилось в братской могиле.

Владимира Бурматова. Память героя помог увековечить его родственник при поддержке депутата Госдумы

— Петр Иванович — мой дядя, муж родной сестры отца. До войны он работал в военной прокуратуре, был юристом 3-го ранга. В начале войны сразу был призван в действующую армию, а уже 23 октября 1941 года погиб смертью храбрых в Карелии. Жена дяди ненадолго пережила его, скончалась в 1942 году, а детей у него не было. Перед войной я часто к ним заходил, меня привечали как родного сына, — рассказывает племянник героя, ветеран труда, челябинец Александр Акулов

Сейчас из старшего поколения большой семьи Акуловых в живых остались лишь трое. Самому Александру Филлиповичу уже 86. В 2015 году, перебирая старые документы, он увидел фотографию дяди и решил отыскать место его гибели и захоронения. С этого времени мужчина вел переписку с ведомствами, в которой просил немногого: чтобы фамилия его дяди Петра Воронина заняла подобающее ей место на одном из карельских мемориалов павшим бойцам Великой Отечественной. Однако и Минобороны . Однако администрации городов раз за разом отвечали отписками: в данный момент не предусмотрено финансирования на переделку памятников. Когда все адреса для писем были исчерпаны, а результата так и не было, Александр Акулов обратился к депутату Владимиру Бурматову.

И совсем недавно сотрудники приемной парламентария сообщили Александру Филипповичу: имя его дяди будет увековечено на мемориале. Сейчас для Александра Акулова организовывают поездку в Карелию, чтобы он сам лично смог побывать на захоронении своего дяди-героя.