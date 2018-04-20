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Имя героя-челябинца увековечат на мемориале в Карелии
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Имя героя-челябинца увековечат на мемориале в Карелии 

Хорошие новости 1 час назад
Фото: Хорошие новости
В городе Кондопоге республики Карелия торжественно откроют новую мемориальную плиту на «Воинском захоронении №1» — известной Братской могиле защитников Карелии. Список героев, погибших в борьбе с оккупантами, пополнит фамилия челябинца Петра Ивановича Воронина. Его тело 77 лет безымянно находилось в братской могиле.
Память героя помог увековечить его родственник при поддержке депутата Госдумы Владимира Бурматова.
— Петр Иванович — мой дядя, муж родной сестры отца. До войны он работал в военной прокуратуре, был юристом 3-го ранга. В начале войны сразу был призван в действующую армию, а уже 23 октября 1941 года погиб смертью храбрых в Карелии. Жена дяди ненадолго пережила его, скончалась в 1942 году, а детей у него не было. Перед войной я часто к ним заходил, меня привечали как родного сына, — рассказывает племянник героя, ветеран труда, челябинец Александр Акулов.
Сейчас из старшего поколения большой семьи Акуловых в живых остались лишь трое. Самому Александру Филлиповичу уже 86. В 2015 году, перебирая старые документы, он увидел фотографию дяди и решил отыскать место его гибели и захоронения. С этого времени мужчина вел переписку с ведомствами, в которой просил немногого: чтобы фамилия его дяди Петра Воронина заняла подобающее ей место на одном из карельских мемориалов павшим бойцам Великой Отечественной. Однако и Минобороны. Однако администрации городов раз за разом отвечали отписками: в данный момент не предусмотрено финансирования на переделку памятников. Когда все адреса для писем были исчерпаны, а результата так и не было, Александр Акулов обратился к депутату Владимиру Бурматову.
И совсем недавно сотрудники приемной парламентария сообщили Александру Филипповичу: имя его дяди будет увековечено на мемориале. Сейчас для Александра Акулова организовывают поездку в Карелию, чтобы он сам лично смог побывать на захоронении своего дяди-героя.
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