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Экипажу задержанного в Приморье судна выплатили зарплату
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Экипажу задержанного в Приморье судна выплатили зарплату 

Российская Газета 17 минут назад
Фото: РИА Новости
В Находке портовые власти сняли арест с судна Lark, задержанного на прошлой неделе в связи с жалобами экипажа на долги по выплате зарплаты. Сейчас все долги выплачены, и корабль может выходить из порта.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на слова председателя дальневосточной региональной организации Российского профсоюза моряков (РПСМ) Николая Суханова.
Lark ходит под флагом Того. На судне находятся 15 человек, большинство из Приморья. Морякам четыре месяца не платили зарплату.
— Моряки подтвердили, что задолженности нет и арест с судна снят, — сказал Николай Суханов.
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