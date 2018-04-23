Экипажу задержанного в Приморье судна выплатили зарплату

Находке портовые власти сняли арест с судна Lark, задержанного на прошлой неделе в связи с жалобами экипажа на долги по выплате зарплаты. Сейчас все долги выплачены, и корабль может выходить из порта.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на слова председателя дальневосточной региональной организации Российского профсоюза моряков (РПСМ) Николая Суханова.

Lark ходит под флагом Того. На судне находятся 15 человек, большинство из Приморья. Морякам четыре месяца не платили зарплату.

— Моряки подтвердили, что задолженности нет и арест с судна снят, — сказал Николай Суханов.