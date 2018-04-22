Экипажу арестованного в Приморье судна выплатили долг по зарплате 

ВЛАДИВОСТОК, 22 апреля. /ТАСС/. Российские моряки с судна Lark под флагом Того, арестованного ранее в дальневосточном порту Находка, получили весь долг по зарплате, который за четыре месяца составлял около $50 тыс. Об этом сообщил в воскресенье ТАСС председатель Дальневосточной региональной организации Российского профсоюза моряков (ДВО РПСМ) Николай Суханов.
"Только что позвонили моряки с судна Lark и сообщили, что получили всю задолженность по заработной плате за четыре месяца. Ведомость по выданной задолженности по заработной плате с подписями моряков, которые написали, что претензий к судовладельцу не имеют, передана капитану порта Находки, для снятия ареста судна", — сообщил Суханов.
Ранее ТАСС сообщал, что три моряка с судна перед его отходом из Находки в японский порт Отару 9 апреля обратились в ДВО РПСМ с просьбой помочь получить задолженность по заработной плате. Портовые власти Отару, оповещенные о задолженности, должны были посетить судно с проверкой, но капитан, узнав об этом, попросил моряков отказаться от претензий и пообещал выплатить долг трем морякам, написавшим претензию. Моряки заявили, что не откажутся от жалобы, пока весь экипаж не получит зарплату, тогда капитан решил, не оформляя приход в Японию, вернуться в Находку, чтобы избежать проверки в порту Отару. В пятницу, 20 апреля, когда судно прибыло в Находку, на его борт поднялся инспектор портового контроля и, обнаружив долг по зарплате перед экипажем, принял решение задержать судна в порту до полного погашения задолженности.
Оператором судна является судоходная компания Jessy Shipping Co. LTD, судовладелец — компания Avant Shipping SA из Панамы. Экипаж состоит из 14 жителей Приморья.