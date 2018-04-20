Пятый созыв Общественной палаты Челябинской области сформирован 

Сегодня утром был утвержден третий, последний список членов ОП. В него вошли 19 человек. Обсуждение и утверждение провели члены Палаты, утвержденные ранее.
Добавим, по новому закону формирование нового состава Палаты впервые проходило в три этапа. Первый список будущих членов ОП был утвержден Законодательным собранием Челябинской области. Второй — губернатором. А третий — членами Палаты из первых двух списков.
Формирование третьего списка началось еще 19 марта. Все заявки от кандидатов были тщательно изучены специально созданной рабочей группой, сообщается на сайте ОП.
«ФедералПресс» ранее писал: в марте законодательное собрание Челябинской области утвердило свой пул членов Общественной палаты региона. Среди утвержденных Заксобранием кандиадтов — митрополит Челябинский и Миасский Никодим (в миру Юрий Чибисов) и его мусульманский коллега, муфтий Ринат Раев, возглавляющий «Региональное духовное управление мусульман» региона.