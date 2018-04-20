Пятый созыв Общественной палаты Челябинской области сформирован

Сегодня утром был утвержден третий, последний список членов ОП. В него вошли 19 человек. Обсуждение и утверждение провели члены Палаты, утвержденные ранее.

Добавим, по новому закону формирование нового состава Палаты впервые проходило в три этапа. Первый список будущих членов ОП был утвержден Законодательным собранием Челябинской области . Второй — губернатором. А третий — членами Палаты из первых двух списков.

Формирование третьего списка началось еще 19 марта. Все заявки от кандидатов были тщательно изучены специально созданной рабочей группой, сообщается на сайте ОП.