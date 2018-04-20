«Ростех» озвучил планы по спасению концерна «Тракторные заводы» 

Речь идет о новом частном инвесторе для КТЗ. Им станет машиностроительный холдинг «Транспортные компоненты» в партнерстве с дочерней структурой самого «Ростеха». Будущим владельцам предстоит попытаться улучшить финансовую ситуацию в КТЗ до сих пор провалились, а его долги достигают 100 млрд рублей.
В ТК входит около 20 компаний транспортного машиностроения. Владельцы холдинга не раскрываются, соответствующее ООО принадлежит кипрской «Тадорикс Консалтантс Лимитед», владельцу «Трансмашдизеля». По данным «Коммерсанта», это партнер «Трансмашхолдинга» Андрея Бокарева и Искандара Махмудова. Совет директоров ТК возглавляет бывший топ-менеджер «Трансмашхолдинга» Александр Носков.
«ФедералПресс» ранее писал: единственного в России производителя БМП могут обанкротить. Корпорация «Ростех» обратилась к вице-премьеру Дмитрию Рогозину с предложением рассмотреть вопрос о банкротстве единственного российского производителя боевых машин пехоты (БМП) — Курганмашзавода. Его предполагается объединить с тульским Конструкторским бюро приборостроения имени академика Шипунова.