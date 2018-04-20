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Что нужно знать о Big Data
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Что нужно знать о Big Data 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
Зачем бизнесу и государству нужны данные о наших покупках, перемещениях по городу и друзьях в соцсетях рассказал ТАСС преподаватель курса «Основы работы с большими данными» в «Нетологии» и гендиректор фирмы «Clever Data» Денис Афанасьев.
Анастасия Степанова
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