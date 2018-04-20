Ещё
Что нужно знать о Big Data
Далее:
Читайте также:
Найти
Выберите регион
Москва
В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Видео
Фото
Тесты
Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Ещё
Все новости
Финансы
Женский
Развлечения
Спорт
Авто
Здоровье
Субботний
Игры
Что нужно знать о Big Data
ТАСС
1 час назад
Комментарии
Фото:
ТАСС
Зачем бизнесу и государству нужны данные о наших покупках, перемещениях по городу и друзьях в соцсетях рассказал
ТАСС
преподаватель курса «Основы работы с большими данными» в «Нетологии» и гендиректор фирмы «Clever Data»
Денис Афанасьев
.
Анастасия Степанова
ТАСС: последние новости
Проверки в строительной отрасли пройдут в Анапе
Арбитраж рассмотрит иск ВЭБ о банкротстве "Курганмашзавода" 23 апреля
Министр финансов ФРГ заявил об улучшении экономической ситуации в Греции
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Поклонская ответила Порошенко про князей
133
Сосед пожаловался на запахи из квартиры Сердюкова и Васильевой
65
Первый легальный бордель открывается в России
332
Европа ждет «Северный поток-2»
118
РФ признала неспособность создавать спутники
1236
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия
Оружие
00:38
Европа ждет «Северный поток-2»
Экономика
Статьи
01:05
Два московских банка лишились лицензий
Экономика
26:02
«Санкции против России достигли нужного результата»
Экономика
03:52
РФ признала неспособность создавать спутники
Наука и техника
Технологии
05:38
Telegram погубила криптовалюта
Интернет
Рынки
00:50
Пентагон готовит ответ на гиперзвуковое оружие России
Оружие
Армия
05:29
Россиянам предложили попробовать «Новичка»
Общество
Больше видео
18+
Все новости
В мире
Новости Москвы
Политика
Армия
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Статьи
Видео
Фото
Тесты
Ещё
Свернуть
Финансы
Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Ещё
Свернуть
Женский
Мода
Красота
Любовь
Звёзды
Еда
Здоровье
Психология
Дом и сад
Дети
Фото
Видео
Ещё
Свернуть
Развлечения
Кино
ТВ
Концерты
Театры
Рестораны
Город
Выставки
С детьми
Фото
Ещё
Свернуть
Спорт
Футбол
Хоккей
Баскетбол
Биатлон
Автоспорт/Мотоспорт
Фигурное катание
Теннис
MMA
Бокс
Шахматы
Легкая атлетика
Летние виды спорта
Зимние виды спорта
Ещё
Свернуть
Авто
Автоновости
Тест-драйвы
Бортжурнал
ПДД
Экзамен
ДТП
Ещё
Свернуть
Субботний
Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Ещё
Свернуть
Класс
Ответы
Темы
Доктор
Вопросы
Темы
Гороскопы
Сонник
Имена
Гадания
Лунный гороскоп
Китайский гороскоп
Приметы
Ещё
Свернуть
Игры
Игровые новости и видео
Магазин игр
Киберспорт
©
Рамблер
, 2018
Мобильная версия
Реклама
Помощь
Вакансии
Пользовательское соглашение