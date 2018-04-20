Почему США обязаны России

Американцы считают Войну за Независимость чуть ли не главным событием мировой истории: впервые на карте мира появилось самостоятельное демократическое государство, пошатнувшее устои британского колониализма. Но мало кто знает, что в борьбе молодой страны за свободу большую роль сыграла Российская империя.

Большой пирог крошится с краев

В 1770-е годы обстановка в 13 североамериканских колониях была напряженной. Колонисты еще с середины XVII века пользовались разнообразными привилегиями от английской короны, освобождались от налогов и таможенных пошлин. Все изменилось после 7-летней войны: Великобритания вышла из нее явным победителем, однако с сильно истощенной казной.

Эту проблему правительство Георга III планировало решить просто: обложить североамериканские колонии налогами, при этом сборы устанавливались на самые важные товары, например, на сахар и чай. Решение в колониях сочли несправедливым: оно не только давало преимущества монополисту (Ост-Индской компании), но и было принято без согласия колонистов в парламенте, в котором не заседал ни один представитель с континента.

В Америке заговорили о восстании, свержении британского господства. Большая часть двухмиллионного населения колоний была грамотной, поэтому в газетах велась оживленная дискуссия о праве на самоопределение. На первый решительный шаг борцы за свободу пошли в 1773 году, когда в порту Бостона, прорвавшись на английские корабли, опрокинули ящики с чаем в воду залива. До первых выстрелов при Лексингтоне и Банкер-Хилле оставалось всего 2 года.

Европейские державы по-разному восприняли весть о восстании в Северной Америке: Британия и её немецкие союзники начали готовиться к войне, Испания Франция , хотя и заняли выжидательную позицию, видели в происходящем возможность поквитаться с англичанами за недавние поражения.

Когда новости о начале войны дошли до России, императрица Екатерина заявила, что «колонии навсегда распрощались с Англией». Хотя отношения с Альбионом на тот момент у Российской империи были дружественные, просвещенная императрица сочувствовала американским борцам за свободу.

В личной переписке она даже обвиняла короля Георга III в «бессмысленной ссоре» и призывала враждующие стороны сесть за стол переговоров. Политика Великобритании в 13 колониях вредила российской торговле: уже с середины XVIII века бойкий товарооборот шёл через Санкт-Петербург Архангельск , теперь же поставлять железо, парусину и пеньку из России стало невозможно.

«Кровью подданных не торгую!»

Хотя в битве при Банкер-Хилле ополчение колонистов было разгромлено, было ясно, что восстание переросло в настоящую войну. Американцы всерьез взялись за подготовку армии, которая теперь называлась Континентальной. Формирование и снаряжение подразделений было поручено опытному в военном деле плантатору из Виргинии Джорджу Вашингтону . Узнав об этом, власти метрополии начали готовить экспедиционный корпус, чтобы нанести повстанцам сокрушительное поражение.

Так как традиционно английская сухопутная армия была небольшой (страна опиралась на мощный флот и союзников), для ее расширения начали вербовать наемников по всей Европе. Особенно много солдат под британские знамена выставило германское государство Гессен: для европейских монархов было не впервой использовать своих подданных в качестве орудия для иностранных государей. Вспомнив недавнюю Семилетнюю войну и подвиги русских казаков, английский король Георг III направил Екатерине II послание, в котором просил направить их на войну с колонистами. Ответ императрицы был однозначным: «Я кровью подданных не торгую!».

Вооружённый нейтралитет

Хотя и сочувствовавшая американцам, Екатерина не решилась открыто выступить против Великобритании. Вместо этого Россия приняла меры по возобновлению морской торговли с мятежными колониями. Эта торговля нужна была американцам, как воздух: она позволяла снабжать восставших финансовыми средствами и жизненно важными товарами.

Однако торговля в Атлантике находилась под угрозой, ведь там безраздельно хозяйничал британский флот. Британские военно-морские суда останавливали и проверяли все корабли в поисках американских товаров и торговцев. Часто «трофейные суды», устраиваемые англичанами, присваивали короне имущество нейтральных стран. Чтобы пресечь это, в 1780 году Екатерина направила к европейским дворам декларацию «О вооруженном нейтралитете».

Швеция, В ней она подтверждала намерение страны сохранить нейтралитет, но также готовность защищать право свободного судоходства и морской торговли силой оружия. Теперь Россия объявляла о своем праве случае остановки или попыток изъять российские товары, открывать огонь. К декларации присоединились также Дания Голландия , Пруссия, Австрия Португалия и Королевство обеих Сицилий.

Король Георг был немало обеспокоен таким демаршем, угрожавшим морскому владычеству Англии, и даже предложил Екатерине «особый режим», освобождавший корабли под русским флагом от британских проверок. Однако императрица осталась непреклонна: теперь нейтральные страны имеют право торговать без помех.

Этот режим морского судоходства, продержавшийся вплоть до окончания Войны за Независимость, немало способствовал выживанию молодого американского государства. На нейтральных кораблях в порты США доставлялись столь необходимые порох, парусина и железо, а обратно на европейские рынки шли американские товары. Таким образом, Россия, хотя и косвенно, помогла Соединенным Штатам добиться независимости.

Благодарные американцы в 1781 году направили в Санкт-Петербург посла Френсиса Дейна. Екатерина отказывалась принимать его верительные грамоты до самого 1783 года, не желая вступать в открытый конфликт с Великобританией. Однако она разрешила послу остаться в столице, где он в качестве частного лица мог добиваться поддержки русского общества.