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Глава полиции Прикамья уходит в отставку
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Глава полиции Прикамья уходит в отставку 

АиФ Пермь 23 минуты назад
Фото: АиФ Пермь
В пресс-службе краевого главка подтвердили информацию о том, что глава МВД по Пермскому краю Виктор Кошелев уходит в отставку.
«Действительно, начальник главного управления МВД России по Пермскому краю генерал-лейтенант полиции Виктор Васильевич Кошелев принял решение и написал рапорт о завершении службы в органах внутренних дел в связи с достижением предельного возраста, — сообщили корреспонденту «АиФ-Прикамье» в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю. — Однако в настоящий момент он продолжает исполнять свои служебные обязанности».
Сегодня, 20 апреля, в региональном МВД проходит коллегия под руководством Виктора Кошелева. Обсуждаются итоги оперативно-служебной деятельности прикамской полиции за 1 квартал 2018 года.
За время службы в органах внутренних дел генерал-лейтенант полиции Виктор Кошелев неоднократно был награждён медалями и ценными подарками.
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