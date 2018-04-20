Глава полиции Прикамья уходит в отставку

«Действительно, начальник главного управления МВД России по Пермскому краю генерал-лейтенант полиции Виктор Васильевич Кошелев принял решение и написал рапорт о завершении службы в органах внутренних дел в связи с достижением предельного возраста, — сообщили корреспонденту «АиФ-Прикамье» в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю. — Однако в настоящий момент он продолжает исполнять свои служебные обязанности».

Сегодня, 20 апреля, в региональном МВД проходит коллегия под руководством Виктора Кошелева. Обсуждаются итоги оперативно-служебной деятельности прикамской полиции за 1 квартал 2018 года.

За время службы в органах внутренних дел генерал-лейтенант полиции Виктор Кошелев неоднократно был награждён медалями и ценными подарками.