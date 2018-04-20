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Илья Горохов позвал ярославцев на субботник
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Илья Горохов позвал ярославцев на субботник 

АиФ 2 часа назад
Фото: АиФ
Экс-капитан «Локомотива» и депутат муниципалитета Илья Горохов позвал ярославцев на субботник, 21 апреля.
В этот день в городе стартует месячник благоустройства. Первый событием станет большой городской субботник, который пройдет во всех районах Ярославля. Илья Горохов призвал жителей убраться в своих дворах или выйти в городские парки.
«Мы все живем в одном городе и очень хотим, чтобы наш любимый Ярославль был чистым, красивым и комфортным, — отметил спортсмен и политик — Для этого нужно совсем немного: поддерживать чистоту в родном дворе и на соседней улице, прививать детям привычку к порядку и воспитывать в них любовь к родному городу»
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