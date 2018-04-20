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От безработицы жительница Саратова пошла в проститутки
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От безработицы жительница Саратова пошла в проститутки 

Новости Саратова 1 час назад
Фото: Новости Саратова
Девушка была задержана с поличным в одной из квартир дома на ул. Менякина областного центра.
Об этом интернет-изданию «Новости Саратова» сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.
Задержание 24-летней путаны произошло 19 апреля в Волжском районе Саратова. Уточняется, что девица нетяжелого поведения нигде не работает, а на пропитание добывает средства самым древнейшим способом.
На «ночную бабочку» в полицейском участке был составлен протокол, после чего жрица любви была выпущена на свободу. Однако ее ждет штраф за незаконную торговлю собственным телом.
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