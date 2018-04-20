От безработицы жительница Саратова пошла в проститутки

Девушка была задержана с поличным в одной из квартир дома на ул. Менякина областного центра.

Об этом интернет-изданию «Новости Саратова» сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД

Задержание 24-летней путаны произошло 19 апреля в Волжском районе Саратова . Уточняется, что девица нетяжелого поведения нигде не работает, а на пропитание добывает средства самым древнейшим способом.

На «ночную бабочку» в полицейском участке был составлен протокол, после чего жрица любви была выпущена на свободу. Однако ее ждет штраф за незаконную торговлю собственным телом.