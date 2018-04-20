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Более 80 занятий и лекций об ИТ пройдут в культурных центрах Москвы с 23 по 28 апреля
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Более 80 занятий и лекций об ИТ пройдут в культурных центрах Москвы с 23 по 28 апреля 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Бесплатные занятия и лекции, посвященные современным информационным технологиям, пройдут в культурных центрах Москвы с 23 по 28 апреля, всего запланировано 85 встреч с профессионалами, сообщается на официальном сайте мэра столицы.
«С 23 по 28 апреля во всех столичных культурных центрах пройдут лекции и практические занятия, посвященные современным информационным технологиям (ИТ). На них горожанам расскажут о достижениях в робототехнике и о принципах работы Единой медицинской информационно-аналитической системы (ЕМИАС), научат основам программирования и познакомят с особенностями получения госуслуг через интернет», — говорится в сообщении.
Перед посетителями выступят инженеры, научные сотрудники вузов, программисты и фотографы. Вход на мероприятия свободный, в некоторых случаях потребуется пройти регистрацию на сайте культурного центра или по телефону. Каждая лекция рассчитана на 25-100 человек, число участников зависит от вместительности зала в центре.
«Это будет своеобразный народный университет. Всего запланировано 85 лекций, их смогут посетить все желающие», — сказал сотрудник пресс-службы Московской дирекции по развитию культурных центров столичного департамента культуры.
Подробное расписание всех лекций и занятий можно найти на сайте Московской дирекции по развитию культурных центров. Список культурных центров, адреса и контактную информацию для регистрации на лекции можно также посмотреть в специальном разделе сайта.
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