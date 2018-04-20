ЧМК отметил 75-летие предприятия

Челябинский металлургический комбинат (ПАО «ЧМК», входит в Группу «Мечел») отметил 75 лет со дня выплавки первой стали. На масштабном празднике, посвященном юбилею предприятия, чествовали заслуженных представителей трудового коллектива и открыли «Капсулу времени» с посланием металлургам ЧМК от 19 апреля 1993 года.

За вклад в развитие промышленности и многолетний добросовестный труд званий «Почетный металлург Российской Федерации» удостоены слесарь-ремонтник Рудольф Маурер, разливщик стали Иван Мунтян , начальник отдела исследовательско-технологического центра Надежда Никитина и старший контролёр управления технического контроля Нина Носова. Награды им вручил заместитель директора департамента металлургии и материалов промышленности Минпромторга РФ Алексей Ушаков . Также к 75-летнему юбилею ЧМК почетными грамотами и благодарственными письмами федерального, регионального и городского уровней отмечены еще 79 сотрудников предприятия.

Особым событием в рамках празднования юбилея ЧМК стало открытие «Капсулы времени» с посланием металлургам, сделанным ровно 25 лет назад — 19 апреля 1993 года. В послании, в частности говорится: «Мы, участники юбилейной плавки, не сомневаемся, что вы наши внуки и правнуки, будете приумножать славу ЧМК и воплощать в жизнь передовые технологии». Коллектив предприятия продолжил традицию: следующее обращение к сотрудникам ЧМК будет открыто в 2043 году в год 100-летнего юбилея комбината.