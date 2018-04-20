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ЧМК отметил 75-летие предприятия
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ЧМК отметил 75-летие предприятия 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Челябинский металлургический комбинат (ПАО «ЧМК», входит в Группу «Мечел») отметил 75 лет со дня выплавки первой стали. На масштабном празднике, посвященном юбилею предприятия, чествовали заслуженных представителей трудового коллектива и открыли «Капсулу времени» с посланием металлургам ЧМК от 19 апреля 1993 года.
Торжественное мероприятие состоялось во Дворце культуры ЧМК. Коллектив металлургов поздравили представители Министерства промышленности и торговли РФ, правительства Челябинской области, Законодательного собрания Челябинской области, городской и районной администраций.
За вклад в развитие промышленности и многолетний добросовестный труд званий «Почетный металлург Российской Федерации» удостоены слесарь-ремонтник Рудольф Маурер, разливщик стали Иван Мунтян, начальник отдела исследовательско-технологического центра Надежда Никитина и старший контролёр управления технического контроля Нина Носова. Награды им вручил заместитель директора департамента металлургии и материалов промышленности Минпромторга РФ Алексей Ушаков. Также к 75-летнему юбилею ЧМК почетными грамотами и благодарственными письмами федерального, регионального и городского уровней отмечены еще 79 сотрудников предприятия.
Особым событием в рамках празднования юбилея ЧМК стало открытие «Капсулы времени» с посланием металлургам, сделанным ровно 25 лет назад — 19 апреля 1993 года. В послании, в частности говорится: «Мы, участники юбилейной плавки, не сомневаемся, что вы наши внуки и правнуки, будете приумножать славу ЧМК и воплощать в жизнь передовые технологии». Коллектив предприятия продолжил традицию: следующее обращение к сотрудникам ЧМК будет открыто в 2043 году в год 100-летнего юбилея комбината.
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