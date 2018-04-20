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ВОЗ хочет перенять опыт России по борьбе с алкоголизмом
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ВОЗ хочет перенять опыт России по борьбе с алкоголизмом 

BFM.RU 2 часа назад
Всемирная организация здравоохранения сообщила о рекордном снижении употребления алкоголя в России, пишет «Коммерсант». Россияне стали реже употреблять алкоголь — как промышленный, так и произведенный на дому. Главным фактором снижения, по мнению экспертов, является грамотная политика российского Минздрава — ограничение времени и мест продажи спиртных напитков, их рекламы в СМИ.
В перспективе ВОЗ может перенять российский опыт для других стран со схожими вызовами.
По данным организации, в 2016 году уровень потребления алкоголя в РФ составил 11,1 л спирта на человека в год. Это минимум за 27 лет. Пик потребления пришелся на 2006 год — 17,1 л. В статистику вошли данные об официальных продажах и потреблении и о домашних, контрабандных алкогольных напитках.
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