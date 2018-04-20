ВОЗ хочет перенять опыт России по борьбе с алкоголизмом

Всемирная организация здравоохранения сообщила о рекордном снижении употребления алкоголя в России , пишет «Коммерсант». Россияне стали реже употреблять алкоголь — как промышленный, так и произведенный на дому. Главным фактором снижения, по мнению экспертов, является грамотная политика российского Минздрава — ограничение времени и мест продажи спиртных напитков, их рекламы в СМИ.

В перспективе ВОЗ может перенять российский опыт для других стран со схожими вызовами.

По данным организации, в 2016 году уровень потребления алкоголя в РФ составил 11,1 л спирта на человека в год. Это минимум за 27 лет. Пик потребления пришелся на 2006 год — 17,1 л. В статистику вошли данные об официальных продажах и потреблении и о домашних, контрабандных алкогольных напитках.