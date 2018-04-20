Ещё
В дни ЧМ-2018 полностью перекроют Третью транспортную дамбу
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В дни ЧМ-2018 полностью перекроют Третью транспортную дамбу 

Казанский Портал 36 минут назад
Она попадает в зону «последний мили».
Изменятся схемы движения общественного транспорта. На проспекте Ямашева организуют временные разворотные пути. Появятся остановки на Адоратского и Академика Арбузова.
«Мы просим казанцев и гостей города заблаговременно выбирать маршруты движения и по возможности отказаться от использования личных автомобилей в эти дни», — заявил на пресс-конференции замглавы комитета по транспорту Марат Хисамутдинов.
Читайте также:
Какие улицы пока лучше объезжать стороной до конца апреляЛетом на Казанке введут ограничения из-за ЧМ-2018
Казанский Портал: последние новости
В Казани начали наносить новую дорожную разметку Противники «мусорного» завода отказались от поездки в Европу Строительные работы у Чаши заканчиваются
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
РФ признала неспособность создавать спутники844
Раскрыты подробности новой крылатой ракеты США121
Сосед пожаловался на запахи из квартиры Сердюкова и Васильевой43
Первый легальный бордель открывается в России324
Москва сделала Киеву жесткое предупреждение673
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
14:56
Конец эпохи: лидером Кубы стал не Кастро
В мире
04:40
Первый легальный бордель открывается в России
Общество
00:54
РФ получила неожиданное письмо от рядового немца
Политика
00:54
Москва раскрыла истинные цели атаки на Сирию
Политика
00:22
У светской львицы угнали Mercedes и Rolls Royce
Криминал Происшествия
01:30
Редчайший «командирский» Т-90 заметили в Сирии
Оружие Армия
01:07
Борис Галкин показал свою новорожденную дочь
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение