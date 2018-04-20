В дни ЧМ-2018 полностью перекроют Третью транспортную дамбу

Она попадает в зону «последний мили».

Изменятся схемы движения общественного транспорта. На проспекте Ямашева организуют временные разворотные пути. Появятся остановки на Адоратского и Академика Арбузова.

«Мы просим казанцев и гостей города заблаговременно выбирать маршруты движения и по возможности отказаться от использования личных автомобилей в эти дни», — заявил на пресс-конференции замглавы комитета по транспорту Марат Хисамутдинов

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