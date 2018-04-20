Экс-директор КБУ Александр Кожин арестован в Бердске

Следствием предварительно установлено, что в период с ноября прошлого года по январь 2018 в Бердске директор муниципального унитарного предприятия «Комбинат бытовых услуг» Александр Кожин при пособничестве руководителей организации-потребителя услуг комбината превысил свои должностные полномочия.

Он незаконно и необоснованно «простил» долг коммерческой организации перед МУП «КБУ» в размере свыше 20 миллионов рублей, что причинило колоссальный ущерб не только самому предприятию, но и муниципалитету. Есть информация, что речь идет об ООО «СтройРегионСервис», руководителем которого является депутат местного горсовета Владимир Постников . Материалы, свидетельствующие о преступной деятельности Александра Кожина, предоставлены управлением ФСБ России

Вчера обвиняемый был задержан: он нарушил подписку о невыезде и активно противодействовал следствию. Оно намерено обратиться с ходатайством в суд об избрании бывшему директору МУП «КБУ» меры пресечения в виде заключения под стражу.

Это уголовное дело будет рассматриваться вместе с первым, возбужденным 27 марта. В этот же день Александр Кожин подал заявление об увольнении по собственному желанию с поста директора МУП КБУ. В первом случае Кожину также инкриминировали злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия (ст. 286. ч.3 УК РФ ). Следствие располагает информацией о пособниках Кожина: это директор ЗАО МК «Сибиряк» Владимир Дыненков и замдиректора муниципального «СпецАвтоХозяйства» (которое обслуживает свалку) Владимир Оленич.

ЗАО «Международный комплекс „Сибиряк“, по версии следствия, задолжало МУП КБУ более 170 миллионов рублей за холодное водоснабжение. Руководитель этой организации, не желая гасить задолженность, обратился к Кожину с предложением снизить сумму долга до 380 тысяч рублей, то есть в 447 раз.

Подследственные находятся в изоляторе временного содержания. 27 марта был задержан и директор КБУ, однако уже на следующий день выпущен под подписку. 19 апреля его вновь арестовали.