Выборы мэра Кишинева-2018: кто претендует на пост

Шесть претендентов на кресло мэра Кишинева уже зарегистрированы в окружном избирательном совете. Еще пятеро находятся в списке ожидания. Среди них один из фаворитов гонки — исполняющая обязанности мэра Кишинева Сильвия Раду . Она заявила, что будет баллотироваться как независимый кандидат.

«Я сделала этот шаг, потому что хочу продолжить внедрение проектов, которые инициировала в Кишиневе. Я надеюсь, это поможет деполитизировать Кишинев. Моей единственной целью в мэрии станет соблюдение интересов жителей столицы», — говорит Раду.

Главный конкурент Сильвии Раду на предстоящих выборах — социалист Ион Чебан , человек из команды президента Игоря Додона . Три года он возглавлял фракцию в кишиневской мэрии.

«Есть вещи, которые мы собираемся сделать за счет экономии определенных средств и перехода на новый вид управления. К примеру, продажа земли только через аукционы», — говорит Чебан.

Кресло мэра Кишинева стало вакантным в феврале, когда экс-глава города Дорин Киртоакэ подал в отставку.

Сейчас он находится под судебным контролем. В мае прошлого года бывшего градоначальника задержали по делу о платных парковках. Прокуроры антикоррупционного центра подозревают Киртоакэ в злоупотреблении властью.

Эксперты отмечают, что выборы в столице — репетиция перед парламентскими. Депутатов изберут в конце года. Политические предпочтения кишиневцев обычно сказываются на общей электоральной картине в стране.

«Поскольку 2018 год — это год выборов в целом, в этом году у нас будут и парламентские выборы, то, конечно, чувства избирателей обострены до предела. Это позволяет сделать вывод, что явка будет по крайней мере не меньше, чем на предыдущих местных выборах в Кишиневе или парламентских выборах», — говорит политический аналитик Игорь Волницкий.

Досрочные местные выборы пройдут 20 мая не только в Кишиневе, но еще и во втором по величине городе Молдовы — Бельцах. Голосование обойдется бюджету в 1,35 миллиона долларов.

Мэром Кишинева станет тот кандидат, который наберет больше половины голосов избирателей.

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