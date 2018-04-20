Названы самые интересные события в Нижегородской области за 19 апреля

Агентством новостей Newsroom24 составлен Топ интересных событий по версии редакции, о которых стало известно 19 апреля, в четверг.

1. Работу 23 ТЦ могут приостановить в Нижнем по предложению МЧС

В ходе проверок сотрудниками МЧС выявлено 4333 нарушения требований пожарной безопасности.

2. Бывший сити-менеджер Нижнего Кондрашов объявлен в розыск

Он обвиняется в получении взятки в особо крупном размере.

3. В Нижнем Новгороде снова выпадет снег

Это произойдет в воскресенье и понедельник.

4. Нижегородцам предложили выбрать имя поезду, который первым прибудет на станцию метро «Стрелка»

Опрос проводится на сайте нижнийновгород.рф и в ряде СМИ города.

5. Опубликовано видео ареста Владимира Привалова в Нижнем Новгороде

Экс-замглавы администрации Нижнего Новгорода арестован до 16 июня.

6. Нижегородцам рекомендуют объезжать ремонтируемый мост через Кудьму за 90 км Осуществлен выездной мониторинг обстановки на федеральной автодороге М-7 «Волга»..