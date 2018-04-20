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Названы самые интересные события в Нижегородской области за 19 апреля
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Названы самые интересные события в Нижегородской области за 19 апреля 

Newsroom24 55 минут назад
Фото: Newsroom24
Агентством новостей Newsroom24 составлен Топ интересных событий по версии редакции, о которых стало известно 19 апреля, в четверг.
1. Работу 23 ТЦ могут приостановить в Нижнем по предложению МЧС
В ходе проверок сотрудниками МЧС выявлено 4333 нарушения требований пожарной безопасности.
2. Бывший сити-менеджер Нижнего Кондрашов объявлен в розыск
Он обвиняется в получении взятки в особо крупном размере.
3. В Нижнем Новгороде снова выпадет снег
Это произойдет в воскресенье и понедельник.
4. Нижегородцам предложили выбрать имя поезду, который первым прибудет на станцию метро «Стрелка»
Опрос проводится на сайте нижнийновгород.рф и в ряде СМИ города.
5. Опубликовано видео ареста Владимира Привалова в Нижнем Новгороде
Экс-замглавы администрации Нижнего Новгорода арестован до 16 июня.
6. Нижегородцам рекомендуют объезжать ремонтируемый мост через Кудьму за 90 км  Осуществлен выездной мониторинг обстановки на федеральной автодороге М-7 «Волга»..
Newsroom24: последние новости
Ремонт Мызинского моста начнется в июле в Нижнем Новгороде Экс-глава Нижнего Новгорода Кондрашов объявлен в розыск 3,2 кг свинных ног изъяли у предпринимателя в Нижегородской области
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