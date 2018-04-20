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Депутаты Законодательного Собрания Приморья проинспектировали ТОР «Надеждинская»
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Депутаты Законодательного Собрания Приморья проинспектировали ТОР «Надеждинская» 

Primpress 54 минуты назад
Фото: Primpress
Темой выездного заседания комитета Законодательного Собрания по экономической политике и собственности стала реализация инвестиционных проектов на территории опережающего социально-экономического развития «Надеждинская», сообщает PRIMPRESS.
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