Депутаты Законодательного Собрания Приморья проинспектировали ТОР «Надеждинская»

Темой выездного заседания комитета Законодательного Собрания по экономической политике и собственности стала реализация инвестиционных проектов на территории опережающего социально-экономического развития «Надеждинская», сообщает PRIMPRESS.