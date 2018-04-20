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В центре Кургана отремонтируют улицу Гоголя после коммунальных раскопок
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В центре Кургана отремонтируют улицу Гоголя после коммунальных раскопок 

45.ru 59 минут назад
Фото: 45.ru
Перед Днем Победы «Водный союз» благоустроит часть городских улиц, которые осенью и зимой раскапывали для ремонта коммунальных сетей. В течение четырех дней — с 22 по 25 апреля — будут асфальтированы участки по ул. Гоголя, 61 (у областного правительства) и по ул. Гоголя, 42 (возле остановки «Кинотеатр »Россия"», по четной стороне). Из-за ремонтных работ частично перекроют движение по ул. Гоголя.
— Будет перекрыт участок улицы Гоголя от Ленина до Томина, то есть в районе Центральной площади и немного вправо и влево от нее. Зимой на этом участке было несколько раскопок, сейчас ямы засыпаны мелким щебнем. Ремонтироваться будут 4 полосы, но попеременно — чтобы как можно меньше осложнять движение на участке, — рассказали нашему корреспонденту в пресс-службе «Водного союза».
Асфальт будет положен на еще не оттаявший грунт, и, по словам руководителя ресурсоснабжающей организации Владимира Овсянникова, скорее всего, работы на улице Гоголя придется проводить повторно.
— Это плановое мероприятие, на выполнение которого мы выходим с пониманием, что его придется переделывать. Но мы осознанно пошли на этот риск и возможные дополнительные расходы, поскольку нам очень важно, чтобы в светлый праздник Победы центральные городские маршруты были приведены в порядок, — говорит Овсянников.
Участки других дорог, нуждающихся в ремонте, будут благоустроены позднее, в соответствии с графиком.
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