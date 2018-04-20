Дороги и больницы Барабинска лично проверил врио губернатора

В железнодорожном колледже гостей приветствуют гимном. Говорят, такова традиция. Это образовательное учреждение обеспечивает кадрами не только местное локомотивное депо. Градообразующее предприятие Андрей Травников посетил одним из первых. Спросил, что волнует рабочих. Оказалось, что это дороги.

Инспекцию барабинских дорог в долгий ящик откладывать не стали. Разговор состоялся на улице Ломоносова, где ходят пассажирские автобусы и нет тротуаров для пешеходов.

«В этом году улицу, как минимум в части автобусного маршрута, нужно капитально отремонтировать, обустроить тротуары, освещение. Конечно, необходимо найти возможность, чтобы сделать ремонт на всем протяжении», — говорит врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников.

Следующий пункт маршрута — центральная районная больница. По мнению барабинцев, ее ремонт слишком затянулся. Реконструкцию строители должны завершить уже в июле. Глава региона обозначил жесткие сроки. Сейчас там восстанавливают пищеблок, центральное стерилизационное отделение и часть лечебного корпуса.

«Здесь будут располагаться операционные и реанимация. Целый этаж — терапевтическое отделение общим объемом 78 коек, 15 из которых — неврологического профиля. Эта тема на сегодняшний день актуальна в Новосибирской области и России в целом», — рассказал главный врач Барабинской ЦРБ Константин Довгулев.

Ждут в Барабинской больнице и узких специалистов. Проблемой служебного жилья занимаются районные власти. Детскую поликлинику, вне программы визита, Андрей Травников посетил по просьбе жителей. Учреждение располагается в арендованном помещении, где почти полвека не было капитального ремонта.

«Здесь не самые лучшие условия. Было бы здорово, если бы в рамках проекта по центральной районной больнице сразу предусматривалась пристройка. Площади не такие большие, можно собрать всю медицину в хороших условиях. К сожалению, эту проблему придется рассматривать заново, я выдал соответствующие поручения», — резюмировал руководитель региона.

Задача номер один — попасть в федеральную программу ремонта и реконструкции детских поликлиник. Глава региона потребовал уже в этом году выделить участок под строительство и подготовить проектно-сметную документацию. Кроме того, местным властям предстоит решить вопросы газификации, снижения затрат на жилищно-коммунальное хозяйство, обеспечения жителей чистой питьевой водой и не только. Проверить исполнение поручений глава региона обещал во время следующего визита.