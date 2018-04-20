Без вредоносных воздействий. На Ямале официальная переписка станет полностью электронной

На территории ЯНАО предотвращается внешнее воздействие на информационные ресурсы органов власти.

Профильный департамент округа и службы на местах протестировали систему обнаружения вредоносных воздействий. Об этом на заседании Совета глав сообщила заместитель губернатора округа, руководитель аппарата главы региона Наталия Фиголь , представив доклад о состоянии защищённости информационных систем муниципалитетов арктического региона и перспективах полного перехода на электронный документооборот.

Наталия Фиголь напомнила, что только за две недели марта было зафиксировано и предотвращено более трёх миллионов попыток нарушить работоспособность официальных систем. В настоящее время в муниципалитетах проводится настройка системы комплексного мониторинга и контроля.

Заместитель губернатора отметила, что сохранность информации — крайне важный вопрос, тем более, что сейчас половина документационного взаимодействия между исполнительными органами власти ведется в электронном виде без дублирования на бумаге.

С четвёртого квартала текущего года округ приступит к приоритетному использованию электронного документооборота между губернатором и главами, между правительством Ямала и администрациями муниципалитетов, переведя в 2019 году этот механизм на постоянную основу.

«Внедрение данного механизма значительно оптимизирует административные процедуры, что актуально, учитывая просторы нашего региона, транспортную логистику и современные потребности в ускорении принятия управленческих решений», — прокомментировала Наталия Фиголь.