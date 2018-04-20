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Восемь переулков благоустроят в центре Москвы
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Восемь переулков благоустроят в центре Москвы 

Агентство «Москва» 1 час назад
В центре столицы началась подготовка к благоустройству восьми переулков. Об этом сообщает официальный сайт мэра Москвы.
«Инженерная подготовка к городскому благоустройству началась в восьми переулках в центре Москвы. Площадки для проведения ремонта отделили специальным ограждением. Чтобы они были заметны и пешеходам, и автомобилистам, по периметру площадок зажгли сигнальные огни. Для водителей также установили временные знаки, предупреждающие о ремонте. Цель благоустройства — создать комфортное общественное пространство для жителей и гостей город», — говорится в сообщении.
В материале уточняется, что указанные переулки расположены на территории Басманного района, между ул. Солянка и ул. Маросейка — Малый Златоустинский пер., Большой Златоустинский пер., Армянский пер., Кривоколенный пер., Лучников пер., Малый Спасоглинищевский пер., Петроверигский пер. и Старосадский пер.
В настоящее время на эти переулках есть ряд схожих проблем — тротуары узкие, состояние асфальта на дорогах неудовлетворительное, не развита инфраструктура для безопасного и беспрепятственного движения маломобильных граждан, отсутствуют пандусы и спуски. Освещение устаревшее и неэкономичное, а провода портят вид и загораживают небо. В переулках отсутствует навигация, нет скамеек. Деревья и кустарники нуждаются в уходе и формирующей обрезке, в некоторых местах нужно выкорчевать пни.
В рамках работ по благоустройству тротуары расширят и замостят гранитной плиткой, а подпорные стены отремонтируют. Пешеходную часть от дорог будет отделять новый бордюрный камень. Въезды во дворы и переходы оборудуют специальными пандусами. По вечерам переулки станут освещать фонари с энергоэффективными лампами. Кроме того, в переулках отремонтируют фасады домов, восстановят цоколи зданий и гидроизоляционный слой под мощением, прилегающий к стенам. На благоустроенных территориях появятся удобные лавочки и урны, велопарковки и навигационные стелы. После завершения основных работ в переулках высадят многолетники и газоны, а поздней осенью — деревья и кустарники.
Сейчас в переулках уже демонтировали старое тротуарное покрытие и приступили к замене коммуникаций. Планируется отремонтировать водопроводные сети и заняться реконструкцией участков ливневой канализации.
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