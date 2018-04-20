Деньги, закопанные в мусор: на что уходят средства, которые получают полигоны?

— Подъезжаем, показываем лицензию, заключаем договор, что они у нас принимают мусор, они объявляют свою цену либо по кубам, либо по тоннажу, по весу. От 250 до 400 рублей за куб и в районе 1000-1500 рублей за тонну.

— Когда вам выставляют счет, объясняют, что полигон должен сделать на эти деньги?

— Я привез, отдал, талончик подписали и уехали, дальше не мои проблемы, дальше проблемы полигона.

То, что у нас сейчас есть, это в основном не полигоны, а свалки, построенные еще в советское время. Разница принципиальная. На деньги, которые получает полигон, там должна быть организована система фильтрации. Строить ее нужно было пять-десять лет назад, а не сейчас, когда все колодцы в округе загрязнены.

Должны быть построены в штатном, а не в экстренном порядке системы газоотведения, газоочистки, должны быть комплексы предварительной сортировки, чтобы на полигон не попадало вторичное сырье, а отсортировывалось на этапе привоза. Вот что говорит координатор экодвижения «Раздельный сбор» Наталья Розина:

Наталья Розина координатор экодвижения «Раздельный сбор» «Обязательно бытовые отходы, в которых большую часть составляют пищевые отходы, которые гниют, должны пересыпаться слоями земли, грунта, песка. Здесь встает вопрос, что на полигонах хотят и грунты принимать за деньги, а покупать, например, песок для пересыпки этих слоев они не хотят. Технология нарушается, получается просто гора из мусора, а не слоеный пирог, как это должно быть по правилам. К сожалению, владельцы полигонов просто берут деньги за складирование мусора на какой-то территории. Сами они на этой территории не живут, дети и семьи на этой территории не живут».

Александр Коган: Руководители полигонов, с которыми связалась Business FM , отказывались от комментариев. Примерно половиной подмосковных свалок, кстати, управляют предприятия, принадлежащие местным администрациям и чиновникам. О том, чтобы не просто закатывать мусор в грунт, на полигонах задумались недавно, признает министр экологии Подмосковья

Александр Коган министр экологии Московской области «На полигонах как это работает: они приходят к нам за установкой тарифа, раньше они приходили, у них были только производственные программы, они просто закатывали мусор в грунт, больше ничего не было. Сегодня вы нас трясете за грудки, вы должны понимать, что мы первые взялись за то, что начиная с 2016-2017 года начали формировать для полигонов инвестпрограммы. У нас существует производственная часть тарифа и инвестчасть, которая предусматривает вот эти вот все мероприятия: дегазация, установка фильтрата, закупка нового оборудования. Сегодня мы заставляем их, это все тоже сложно, чтобы полигоны заключали контракты и начали тратить эти деньги».

Дальше в Подмосковье будут выбраны региональные операторы по работе с отходами, у жителей в платежках появится новый пункт — вывоз мусора, с нового года начнут внедрять раздельный сбор, а вместо полигонов обещают современные мусороперерабатывающие комплексы. Кажется, что уже совсем скоро в решении мусорной проблемы наступит прекрасное будущее, но стоит вспомнить: о том, что подмосковные свалки исчерпают свой ресурс через два года, чиновники говорили еще в 2013 году.