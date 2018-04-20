«Ривер Плейт» переиграл «Эмелек», «Расинг» разгромил «Васку да Гама» 

«Эмелек» на своем поле проиграл «Ривер Плейт» в матче группового турнира Кубка Либертадорес (0:1). В других встречах «Расинг» разгромил «Васку да Гама» (4:0), «Универсидад де Чили» и «Крузейру» сыграли вничью (0:0), а «Хуниор» обыграл «Альянсу» (2:0).
Кубок Либертадорес
Гол: Пинола, 44.
Группа 5 "Расинг А" (Аргентина) — «Васку да Гама» (Бразилия) — 4:0 (2:0)
Голы: Сентурион, 33 (1:0). Мартинес, 39 (2:0). Сарачо, 52 (3:0). Лисандро Лопес, 61 — с пенальти (4:0).
Нереализованные пенальти: Лисандро Лопес (Р), 12 (вратарь), Лисандро Лопес (Р), 45+2 (вратарь).
"Универсидад де Чили" (Чили) — «Крузейру» (Бразилия) — 0:0 Группа 8 "Альянса" (Перу) — «Хуниор» (Колумбия) — 0:2 (0:1)
Голы: Чара, 10 (0:1). Альвес, 83 (0:2).