Свободные общины: зачем их создают

Эти многократно гонимые крепкие люди сформировали отличный иммунитет к разного рода невзгодам и давлению и, что более важно, умение обустраиваться на совершенно новом месте. Посмотрим на успешно существующие и работающие на земле общины как в России , так и не в России.

Деревни староверов в США Канаде и Южной Америке

Например, в Орегоне, куда староверы попали лет 60 назад, они за это время построили крепкое хозяйство и живут им по старому обычаю. Конечно, старообрядцы со временем внешне американизируется, дети их учатся в обычных колледжах на юристов и прочих, но главное в старообрядческой общине — строгая вера, пока она есть, община будет жива.

Владимир Рябушинский: «Славянофилам все представлялось, что олицетворение православного духа они могут найти в среднем „мужичке“; но не мужичок, часто слабенький, хныкающий, будущий любимец и радикального интеллигента, и Льва Толстого , вечно с именем Бога на языке, но чаще всуе; не он, а благочестивый, в Писании начитанный, немногословный мужик-хозяин, милостивый, но твердый, созидательно способный бросить не задумываясь плоды многолетних трудов, чтобы спасти свою веру и душу, он — отборное меньшинство — вот кто настоящий создатель и хранитель православного духа русской мужичьей стихии».

Мошавы, кибуцы

Сельскохозяйственные общины в Палестине с идеологией сионизма, из которой выросла теперешняя ситуация, когда Израиль нас подкармливает сельскохозяйственными продуктами. Ничего, что в чистом истинном виде мошавы и кибуцы постепенно уходят в прошлое, зато их опыт колонизации и развития территорий, даже таких нечерноземных как в Израиле заслуживает внимательнейшего изучения. Собственно, экономическая модель мошава если не почерпнута, то повторяет русскую общину, но она удачно встроена в законодательство Израиля с организационной поддержкой на государственном уровне.

Родовые поместья, Россия

Квази-нью-эйдж движение, в котором стремящиеся к земле и всякой полезной экологии участники собираются и строят дома на более или менее дикой русской природе. Община основана по искусственному принципу элитарности. В новые поселенцы принимают не всех, а только кто понравится полным консенсусом. Действуют как НКО, на которое оформляется земля в пожизненное пользование с возможностью передачи по наследству.

Поселок Луговой

Общинная экономическая единица в Пензенской области . Деловой мужик — полярный биолог — экстримолог Павел Зайдфудим — пожалел умирающую деревню под Пензой и постепенно втянулся, решив создать там так называемый ноополис — среднюю между городом и деревней хозяйственную единицу с упором на особую форму образования. Тут община в существенной степени держится на пассионарной пробивной личности основателя, что в России всегда было важно. А власти, когда процесс пошел, конечно стали поддерживать удачный проект, как это часто бывает.

Процветающая община, точнее, скорее коммуна левых идеалистов, которые купили старый агрокомплекс, организовали ферму и стали трудиться и процветать. Там несколько десятков участников, живущих на принципах эгалитаризма и экологической чистоты, вся трудовая и бытовая жизнь происходит коллективно, личная жизнь на либертарианской основе (община же левая), войти в общину не так просто — тут проявляется свойственный немцам фашистский элитаризм.

Община — долгожитель под Турином, названная как город в Египте в честь бога солнца. Естественно, ее основали мистики нью-эйджа под предводительством Оберто Арауди, который выбрал место не пересечении «линий синхронности». Поскольку нам больше интересна экономика, то про храм, сделанный по типу калейдоскопа явно не без воздействия элэсдэшных трипов, мы не будем. Сейчас община уже создала себе туристическое имя, но все еще продолжает заниматься органическим земледелием и животноводством, а также дизайном, экологической архитектурой и т.д.

Созданная левыми пассионариями, бежавшими из Австрии от неонацистов, в 1973 году в Лимане община на основах кооперативной жизни с коммунистическими идеалами теперь имеет филиалы в нескольких европейских странах, в том числе в Украине , и в Коста-Рике . Опять же, община началась с заброшенной фермы в форме производственного кооперативного общества по французскому законодательству. Община много занимается левым активизмом, а в экономике кормится собственным хозяйством, которым также и зарабатывает. Есть у общины и более или менее успешный фонд.

Финка Бельявиста, Коста-Рика

Еще один потенциально подходящий для развития российской глубинки общинный проект. Это эко-поселение в джунглях в одном из самом биологически разнообразных регионов мира на берегу океана с двумя горными реками рядом. Дома там встроены в природу, чаще всего построены на деревьях. С самого начала тамошние общинники ориентировались на туристический бизнес, приглашая людей в отпуск в джунгли с разными индейскими развлечениями. Конечно же, есть натуральное хозяйство — благо земля родит хорошо и живности много. Ближайший город не так далеко, и там есть все необходимое от цивилизации.