Обзор московских событий в СМИ за 20 апреля

«Коммерсантъ». Садовое кольцо сжимает цены Жилье в центре Москвы подешевело. ссылка

«Коммерсантъ». Telegram с уведомлением Способа заблокировать push-сообщения пока не нашли. ссылка

«Известия». В. Путин может принять участие в акции «Бессмертный полк» В Кремле не исключили, что президент России присоединится к памятному шествию в День Победы. ссылка

«Известия». М. Орешкин отказывается от подарков А сотрудники загранаппарата Минэкономразвития должны будут отправлять все полученные ими презенты в Москву по почте. ссылка

«Известия». На «горячую линию» по Telegram поступило 20 тыс. обращений Более 90% сообщений в Роскомнадзоре считают спамом. ссылка

«Известия». Вейпам и электронным сигаретам дали зеленый свет Минздрав проиграл Минпромторгу в споре об использовании устройств для употребления никотина в общественных местах. ссылка

«Известия». М. Магомедова перевели из карантина в двухместную камеру Совладельца группы «Сумма» Магомеда Магомедова перевели из карантинной камеры СИЗО «Лефортово» , сообщили члены общественной наблюдательной комиссии Москвы. ссылка

Газета.Ru . Карманная лаборатория и заплатки для органов: как лечат в МГУ В МГУ им. М. Ломоносова создали устройства для удаленного наблюдения за пациентами. ссылка

Российская газета ». Ночь бессонная В Москве пройдет «Библионочь». ссылка

«Российская газета». После инсульта Алексей Хрипун : Медицинская реабилитация стоит дорого, но для россиян она бесплатна. ссылка

«Российская газета». Доктор в трех шагах от дома В Москве открываются дневные стационары для людей с проблемами психики. ссылка

«Российская газета». Песни В. Цоя — в широком доступе Басманный районный суд столицы рассмотрел иск Роберта Цоя , отца певца, автора песен и создателя группы «Кино» Виктора Цоя, к компании «Музыкальное право» о защите авторских прав. ссылка

Московский комсомолец ». В Москве активизировались клещи, уже 12 укусов Открыт сезон охоты на людей. ссылка

«Московский комсомолец». Добрая традиция 21 апреля всех жителей Подмосковья приглашают на общеобластной субботник. ссылка

«Московский комсомолец». Новые меры Роскомнадзора против Telegram: что еще предпримет ведомство В субботу обещают «нечто грандиозное». ссылка

Независимая газета ». Московским общественникам хотят предоставить особый статус на выборах В избирательном законодательстве столицы появится сразу несколько нововведений. ссылка

«Труд». Порой и гусиного пера хватало для исторических свершений Государственный исторический музей раскрыл личность царя-реформатора на выставке «Александр II Освободитель. 200 лет со дня рождения». ссылка

Комсомольская правда ». В России собираются запретить рекламу дипломов и диссертаций «на заказ» А также ограничить максимальный размер пеней, взимаемых при неуплате налогов. ссылка

Московская правда ». Новый вход в Парк Горького откроют до конца года Вход в Парк Горького со стороны Ленинского проспекта откроется уже в этом году. ссылка

«Московская правда». Минтранс запретит перевозить в метро детей в колясках Пассажирам метро запретят фотографировать и перевозить детей в колясках. ссылка

«Московская правда». Выплаты столичным донорам будут увеличены на 20% 20 апреля — Национальный день донора. ссылка

«Московская правда». Проездные на метро хотят продавать по паспорту В столичном метрополитене могут ввести систему идентификации пассажиров. ссылка

«Вечерняя Москва». С. Собянин сообщил, как пройдет благоустройство столичных парков По словам мэра Москвы Сергея Собянина, более 60 мест отдыха получат новое рождение. ссылка

«Вечерняя Москва». Власти Москвы запустят около 600 электробусов к концу 2019 г. Об этом сообщил заместитель мэра, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Максим Ликсутов . ссылка

«Вечерняя Москва». Заводы открывают двери 20 апреля для горожан стартуют экскурсии на столичные предприятия. ссылка

«Вечерняя Москва». С. Собянин: «Лужники» станут местом притяжения Мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел строящуюся канатную дорогу через Москву-реку и отреставрированный фонтан «Каменный цветок» на территории «Лужников». ссылка

«Вечерняя Москва». Умный город создадут общими усилиями Информатизация столичной системы здравоохранения привела к тому, что люди перестали бояться поликлиник и их многочасовых очередей. ссылка

«Вечерняя Москва». Рабочую технику обновили к весенне-летнему сезону Столичные коммунальщики подготовили рабочую технику к весенне-летнему периоду. ссылка

«RT». О. Табаков посмертно удостоен почетной награды ММКФ Народный артист СССР Олег Табаков, скончавшийся 12 марта, получил посмертно почетную награду Московского международного кинофестиваля — приз «За выдающийся вклад в мировой кинематограф». ссылка

«RT». В Кремле не исключили участия В. Путина в акции «Бессмертный полк» Дмитрий Песков , пресс-секретарь президента России Владимира Путина, заявил, что участия российского лидера в акции «Бессмертный полк» в День Победы исключать нельзя. ссылка