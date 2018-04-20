Магомедова перевели из карантина в двухместную камеру

Совладельца группы «Сумма» Магомеда Магомедова перевели из карантинной камеры СИЗО «Лефортово» в двухместную. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на ответственного секретаря Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Ивана Мельникова.

Отмечается, что родственники бизнесмена передали ему два пакета с едой и одеждой.

По словам Мельникова, в камерах изолятора нет горячей воды, поэтому содержащиеся в СИЗО вынуждены умываться и стирать свои вещи холодной водой.

«До конца года горячую воду должны провести в изолятор», — добавил он.

В остальном, по мнению собеседника издания, условия содержания Магомедова являются удовлетворительными.

Ранее сообщалось, что Магомедов находится в одиночной камере на карантине.

31 марта суд арестовал братьев Зиявудина и Магомеда Магомедовых на срок до 30 мая. По версии следствия, они присвоили более 2,5 млрд рублей.