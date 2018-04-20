Ещё
«Яшмовые воды среди киноварных гор» в лесопарке «Канбула»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Яшмовые воды среди киноварных гор» в лесопарке «Канбула» 

ИА Синьхуа 1 час назад
Фото: ИА Синьхуа
Синин, 19 апреля /Синьхуа/ — Весенняя красота национального лесного парка «Канбула» в уезде Цзяньчжа /Джэнца/ Хуаннань-Тибетского автономного округа провинции Цинхай /Северо-Западный Китай/ потрясает воображение каждого приезжающего сюда туриста.
Лесопарк расположен на границе Цинхай-Тибетского нагорья и Лессового плато. Голубовато-зеленые воды реки Хуанхэ в сочетании с красным горным рельефом данься образовали изумительную, неповторимую картину «яшмовых вод среди киноварных гор».
Синин, 19 апреля /Синьхуа/ — Весенняя красота национального лесного парка «Канбула» в уезде Цзяньчжа /Джэнца/ Хуаннань-Тибетского автономного округа провинции Цинхай /Северо-Западный Китай/ потрясает воображение каждого приезжающего сюда туриста.
Лесопарк расположен на границе Цинхай-Тибетского нагорья и Лессового плато. Голубовато-зеленые воды реки Хуанхэ в сочетании с красным горным рельефом данься образовали изумительную, неповторимую картину «яшмовых вод среди киноварных гор».
Синин, 19 апреля /Синьхуа/ — Весенняя красота национального лесного парка «Канбула» в уезде Цзяньчжа /Джэнца/ Хуаннань-Тибетского автономного округа провинции Цинхай /Северо-Западный Китай/ потрясает воображение каждого приезжающего сюда туриста.
Лесопарк расположен на границе Цинхай-Тибетского нагорья и Лессового плато. Голубовато-зеленые воды реки Хуанхэ в сочетании с красным горным рельефом данься образовали изумительную, неповторимую картину «яшмовых вод среди киноварных гор».
Синин, 19 апреля /Синьхуа/ — Весенняя красота национального лесного парка «Канбула» в уезде Цзяньчжа /Джэнца/ Хуаннань-Тибетского автономного округа провинции Цинхай /Северо-Западный Китай/ потрясает воображение каждого приезжающего сюда туриста.
Лесопарк расположен на границе Цинхай-Тибетского нагорья и Лессового плато. Голубовато-зеленые воды реки Хуанхэ в сочетании с красным горным рельефом данься образовали изумительную, неповторимую картину «яшмовых вод среди киноварных гор».
Синин, 19 апреля /Синьхуа/ — Весенняя красота национального лесного парка «Канбула» в уезде Цзяньчжа /Джэнца/ Хуаннань-Тибетского автономного округа провинции Цинхай /Северо-Западный Китай/ потрясает воображение каждого приезжающего сюда туриста.
Лесопарк расположен на границе Цинхай-Тибетского нагорья и Лессового плато. Голубовато-зеленые воды реки Хуанхэ в сочетании с красным горным рельефом данься образовали изумительную, неповторимую картину «яшмовых вод среди киноварных гор».
ИА Синьхуа: последние новости
США нанесли удары по трем целям в Сирии Развитие новых отраслей промышленности в Ордосе США рассматривают вопрос о введении дополнительных санкций в отношении России -- Белый дом
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сосед пожаловался на запахи из квартиры Сердюкова и Васильевой22
РФ признала неспособность создавать спутники521
В России подорожают госуслуги142
Первый легальный бордель открывается в России317
Москва сделала Киеву жесткое предупреждение637
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
14:56
Конец эпохи: лидером Кубы стал не Кастро
В мире
04:40
Первый легальный бордель открывается в России
Общество
00:54
РФ получила неожиданное письмо от рядового немца
Политика
00:54
Москва раскрыла истинные цели атаки на Сирию
Политика
00:22
У светской львицы угнали Mercedes и Rolls Royce
Криминал Происшествия
01:30
Редчайший «командирский» Т-90 заметили в Сирии
Оружие Армия
01:07
Борис Галкин показал свою новорожденную дочь
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение