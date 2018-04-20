«Яшмовые воды среди киноварных гор» в лесопарке «Канбула» 

Синин, 19 апреля /Синьхуа/ — Весенняя красота национального лесного парка «Канбула» в уезде Цзяньчжа /Джэнца/ Хуаннань-Тибетского автономного округа провинции Цинхай /Северо-Западный Китай/ потрясает воображение каждого приезжающего сюда туриста.
Лесопарк расположен на границе Цинхай-Тибетского нагорья и Лессового плато. Голубовато-зеленые воды реки Хуанхэ в сочетании с красным горным рельефом данься образовали изумительную, неповторимую картину «яшмовых вод среди киноварных гор».
Синин, 19 апреля /Синьхуа/ — Весенняя красота национального лесного парка «Канбула» в уезде Цзяньчжа /Джэнца/ Хуаннань-Тибетского автономного округа провинции Цинхай /Северо-Западный Китай/ потрясает воображение каждого приезжающего сюда туриста.
Лесопарк расположен на границе Цинхай-Тибетского нагорья и Лессового плато. Голубовато-зеленые воды реки Хуанхэ в сочетании с красным горным рельефом данься образовали изумительную, неповторимую картину «яшмовых вод среди киноварных гор».
Синин, 19 апреля /Синьхуа/ — Весенняя красота национального лесного парка «Канбула» в уезде Цзяньчжа /Джэнца/ Хуаннань-Тибетского автономного округа провинции Цинхай /Северо-Западный Китай/ потрясает воображение каждого приезжающего сюда туриста.
Лесопарк расположен на границе Цинхай-Тибетского нагорья и Лессового плато. Голубовато-зеленые воды реки Хуанхэ в сочетании с красным горным рельефом данься образовали изумительную, неповторимую картину «яшмовых вод среди киноварных гор».
Синин, 19 апреля /Синьхуа/ — Весенняя красота национального лесного парка «Канбула» в уезде Цзяньчжа /Джэнца/ Хуаннань-Тибетского автономного округа провинции Цинхай /Северо-Западный Китай/ потрясает воображение каждого приезжающего сюда туриста.
Лесопарк расположен на границе Цинхай-Тибетского нагорья и Лессового плато. Голубовато-зеленые воды реки Хуанхэ в сочетании с красным горным рельефом данься образовали изумительную, неповторимую картину «яшмовых вод среди киноварных гор».
Синин, 19 апреля /Синьхуа/ — Весенняя красота национального лесного парка «Канбула» в уезде Цзяньчжа /Джэнца/ Хуаннань-Тибетского автономного округа провинции Цинхай /Северо-Западный Китай/ потрясает воображение каждого приезжающего сюда туриста.
Лесопарк расположен на границе Цинхай-Тибетского нагорья и Лессового плато. Голубовато-зеленые воды реки Хуанхэ в сочетании с красным горным рельефом данься образовали изумительную, неповторимую картину «яшмовых вод среди киноварных гор».