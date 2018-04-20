Форекс — Курс AUD/USD снизился во время азиатской сессии

Австралийский доллар снизился против доллара США в пятницу.

На момент публикации данного материала AUD/USD торгуется на уровне 0,7713, потеряв 0,21%.

Мы полагаем, что поддержка теперь находится на отметке 0,7706, минимуме сегодняшних торгов, а сопротивлением, вероятно, выступит уровень 0,7813 — максимум четверга.

Между тем австралийский доллар снизился против евро и вырос против японской иены. Пара EUR/AUD, набрав 0,17%, достигла уровня 1,5999, а AUD/JPY, поднявшись на 0,07%, достигла отметки 83,04.