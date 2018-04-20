Ещё
Форекс — Курс AUD/USD снизился во время азиатской сессии
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Форекс — Курс AUD/USD снизился во время азиатской сессии 

Investing.com Россия 56 минут назад
Австралийский доллар снизился против доллара США в пятницу.
На момент публикации данного материала AUD/USD торгуется на уровне 0,7713, потеряв 0,21%.
Мы полагаем, что поддержка теперь находится на отметке 0,7706, минимуме сегодняшних торгов, а сопротивлением, вероятно, выступит уровень 0,7813 — максимум четверга.
Между тем австралийский доллар снизился против евро и вырос против японской иены. Пара EUR/AUD, набрав 0,17%, достигла уровня 1,5999, а AUD/JPY, поднявшись на 0,07%, достигла отметки 83,04.
Investing.com Россия: последние новости
Главные новости вторника Главные события недели Форекс - Курс NZD/USD снизился в ходе азиатских торгов
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сосед пожаловался на запахи из квартиры Сердюкова и Васильевой22
РФ признала неспособность создавать спутники516
В России подорожают госуслуги133
Первый легальный бордель открывается в России317
Москва сделала Киеву жесткое предупреждение634
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
14:56
Конец эпохи: лидером Кубы стал не Кастро
В мире
04:40
Первый легальный бордель открывается в России
Общество
00:54
РФ получила неожиданное письмо от рядового немца
Политика
00:54
Москва раскрыла истинные цели атаки на Сирию
Политика
00:22
У светской львицы угнали Mercedes и Rolls Royce
Криминал Происшествия
01:30
Редчайший «командирский» Т-90 заметили в Сирии
Оружие Армия
01:07
Борис Галкин показал свою новорожденную дочь
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение