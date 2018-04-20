Как семиреченские казаки защищали границы России

Казахстана. Семиреченские казаки охраняли границы Российской империи от набегов из Китая Туркестана , участвовали в военных походах. Их история показательна и поучительна. Новое казачье войско изначально располагалась в Семиреченской области, которая на настоящий момент расположена на территории двух независимых государств — Киргизии

В этих степных районах казаки появились с 1847 года, когда началось массовое создание казачьих поселений в Киргизской степи, дабы обезопасить границы государства от бандитских набегов из Туркестана и Китая. Для этих целей были расквартированы 9-й и 10-й Сибирские казачьи полки.

Казаки в Семиречье

Вскоре местное население (кара-киргизы) приняли русское подданство, что дало возможность казачьим формированиям двинуться вглубь Семиречья. На новой пограничной Заилийской линии сибирские казаки быстро выстроили оборонительные укрепления, который вскоре образовали город Верный (будущий город Алма-Ата). Сибирские полки вынуждены были находиться вдалеке от столицы Сибирского войска — Омска , что создавало проблемы с административным и военным управлением отдаленных полков. В 1867 году было организовано Семиреченское казачье войско, в котором 9-й и 10-й сибирские полки стали именоваться как 1-й и 2-й семиреченские казачьи полки. Первым атаманом семиреченцев стал генерал-майор Герасим Колпаковский.

Так, Сибирские казаки создали новое казачье войско. А это было особенно важно, ведь уже во времена правления Александра II казачьи войска приблизились вплотную к границам Китая. К 1868 году все войсковое казачье население Семиречья составляло чуть более 14 000 тысяч человек. В постановлении об организации войска говорилось, что главными задачами является закрепление за Россией территорий, охрана восточных границ и русская колонизация самых дальних краев империи.

Казаки-колонизаторы

Известный историк Е. Савельев отмечал, что «казаки умели ужиться с кочевниками и даже с некоторыми побрататься и породниться; вероятно, поэтому, боявшиеся и ненавидевшие „руссов“ азиаты относились с большим уважением к казакам».

Но это не мешало местным аборигенам вести постоянную борьбу против колонизаторов: в 1871 году казаки отправились в поход на город Кульджу, расположенный в китайской части Туркестана, а в 1873 году семиреченцы участвовали в знаменитом Хивинском походе. В итоге местные ханства с помощью казачьего оружия были присоединены к Российской империи. В 1879 году в войске ввели, по примеру Донского войска, новое положение военной службы.

Теперь служилый состав разделялся на малолетков, казаков трех очередей и запас; всей казачьей службы полагалось: 3 года малолеткам, 12 лет на полевой службе и 5 лет в запасе. Кроме того, в ополчении числились все казаки, способные к конной службе.

Семиреченское войско

Таким образом Семиреченское Войско выставляло в мирное время 1 конный в 4 сотни полк, а в военное время 3 полка. То есть, как и в Сибирском войске, казаки практически полностью были лишены возможности вести подсобное хозяйство, ведь казаки должны еще выполнять ряд повинностей, в том числе предоставлять свои квартиры приезжим, содержать дороги и мосты, препровождать осужденных, перевозка почты и т.д. При этом не получая достойной оплаты. Все это не мешало казакам участвовать в военных походах.

В 1900 семиреченцы участвовали в Китайском походе для усмирения повстанцев-ихэтуаней. По примеру оренбургских казаков, семиреченцы служили в столице России Санкт-Петербурге . В русско-японской войне семиреченцы не участвовали из-за того, что в это время усмиряли мятеж в Туркестане. К началу ХХ века казачье население войска достигло 45 тысяч человек, которые проживали в 19 станицах и 15 выселках. Причем казачьи поселения были разбросаны на огромной приграничной территории, где соседями казаков были китайцы, казахи и киргизы. Однако, с постоянным расширением границ на восток, казачьи войска были не в состоянии прикрывать все новые и новые пространства. Для помощи семиреченцам вскоре были организованы забайкальское и амурское казачьи войска.

Семиреченские казаки на Первой мировой

Во время Первой мировой войны семиреченцы выставляли 3 конных полка и 13 отдельных (особых) сотен.

После Первой мировой и Гражданской войн семиреченские казаки были вынуждены отказаться от своей службы и образа жизни. В новой стране отвага и доблесть казаков была уже не нужна. Да и казаки не могли служить режиму, который в первые же годы привел в действие кровавый механизм расказачивания.

Большинство семиреченцев в 1920 году вынужденно эмигрировали в Западный Китай. После крушения Советского Союза казаки-эмигранты не смогли найти своих земель, теперь это территория независимых государств — Казахстана и Киргизии, где уже не помнят, что у истоков бывшей столицы Казахстана Алма-Аты стояли русские казаки.