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Глава МИД Японии примет участие в конференции по Сирии в Брюсселе
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Глава МИД Японии примет участие в конференции по Сирии в Брюсселе 

ТАСС 1 час назад
ТОКИО, 20 апреля. /ТАСС/. Министр иностранных дел Японии Таро Коно примет участие в международной конференции по вопросам урегулирования конфликта в Сирии, которая пройдет в Брюсселе с 24 по 25 апреля. Об этом в пятницу сообщило японское внешнеполитическое ведомство.
"Министр Коно посетит Брюссель, где примет участие во второй по счету конференции по вопросам Сирии. В частности, он намерен рассказать о японских усилиях по решению сирийской проблемы, а также обменяться мнениями на этот счет со своими зарубежными коллегами", — отмечается в сообщении.
Ранее Япония поддержала удары США, Великобритании и Франции по объектам в Сирии и заявила, что рассматривает их как меру по предотвращению дальнейшей эскалации конфликта.
Конференция о «будущем Сирии и региона» пройдет в Брюсселе под эгидой ЕС и ООН. Как заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини, в ней примут участие не менее 80 делегаций, включая представителей сирийского гражданского общества.
14 апреля США, Великобритания и Франция без санкции Совета Безопасности ООН нанесли массированный удар по Сирии. По данным МИД России, нападению подверглись научно— исследовательский центр в Дамаске, штаб республиканской гвардии, база ПВО, несколько военных аэродромов, армейские склады. Вашингтон, Лондон и Париж заявили, что удары являются ответом на якобы имевшее место 7 апреля применение химического оружия в сирийской Думе. Представители российского Центра по примирению враждующих сторон провели 9 апреля обследование Думы, но не нашли там следов использования химического оружия.
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