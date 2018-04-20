Глава МИД Японии примет участие в конференции по Сирии в Брюсселе

ТОКИО, 20 апреля. / ТАСС /. Министр иностранных дел Японии Таро Коно примет участие в международной конференции по вопросам урегулирования конфликта в Сирии , которая пройдет в Брюсселе с 24 по 25 апреля. Об этом в пятницу сообщило японское внешнеполитическое ведомство.

"Министр Коно посетит Брюссель, где примет участие во второй по счету конференции по вопросам Сирии. В частности, он намерен рассказать о японских усилиях по решению сирийской проблемы, а также обменяться мнениями на этот счет со своими зарубежными коллегами", — отмечается в сообщении.

Великобритании и Ранее Япония поддержала удары США Франции по объектам в Сирии и заявила, что рассматривает их как меру по предотвращению дальнейшей эскалации конфликта.

Конференция о «будущем Сирии и региона» пройдет в Брюсселе под эгидой ЕС ООН . Как заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини , в ней примут участие не менее 80 делегаций, включая представителей сирийского гражданского общества.