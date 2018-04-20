Культурная программа на выходные. 21‐22 апреля: Москва и Подмосковье

На предстоящих выходных в Москве Московской области ожидается целая программа культурно‐развлекательных и спортивных мероприятий. «360» подобрал для вас самые интересные события, которые стоит посетить и зарядиться настроением перед новой рабочей неделей.

Москва

Давай бегом!

Для самых неусидчивых жителей и гостей столицы в Москве пройдет городская беговая игра «Давай бегом». Все участники смогут испытать себя в динамичной беговом квесте. А на выполнение заданий будет дан лишь один день! Пять счастливчиков, которые выполнят больше всего заданий, получат призы.

Источник фото: kudago.ru Для того, чтобы принять участие, необходимо пройти регистрацию.

Начало: 22 апреля с 10:00 до 22:00. Где: Флагманский магазин Nike, ул. Кузнецкий Мост, 14. Ближайшее метро: Кузнецкий мост.

Любителям Silent Hill посвящается

Легендарный японский композитор Akira Yamaoka, который написал саундтрек к игре Silent Hill, выступит в Москве. В «ГлавClub’е» состоится концерт, призывающий слушателей отправиться в путешествие по лабиринтам звуков. Композитор выступит при поддержке вокалистки Mary Elizabeth McGlynn, рок-группы и симофнического оркестра.

Источник фото: wikimedia.org Начало: 21 апреля в 20:00. Где: Клуб «ГлавClub», улица Орджоникидзе, 11. Ближайшее метро: Ленинский проспект.

Выставка временно бездомных животных. Заберите хвостато-усатое счастье к себе домой!

Центр реабилитации временно бездомных животных «Юна» совместно с брендом кормов для домашних питомцев «Пурина» организует выставку приютских кошек и собак. Более 100 зверей будут ждать новых заботливых хозяев, которые подарят им свою любовь.

Источник фото: kudago.org Все питомцы привиты и здоровы, а забрать кошку или собаку можно будет прямо с выставки, причем — совершенно бесплатно. Главное — не забудьте паспорт. А если у вас нет возможности завести четвероногого друга, то приносите для них подарки в виде кормов, игрушек или лекарств. Или можно просто прийти и поиграть с животными, которым так нужно человеческое внимание. Всех посетителей выставки ждут мастер-классы и конкурсы.

Начало: 22 апреля с 12:00 до 18:00. Где: Хлебзавод 9, улица Новодмитровская, 1. Ближайшее метро: Дмитровская.

Viva Italia. Дни итальянской культуры в Москве

Жители и гости столицы могут посетить фестиваль, посвященный культуре Италии . Все желающие смогут принять участие в тематических мастер-классах, а также познакомиться с творчеством итальянского папарацци Марчелло Джеппетти.

Источник фото: pixabay.com Если вам интересен мир моды — добро пожаловать на лекции по моде и кино. А еще все желающие смогут посетить вечер «Наследие от Римской империи», организатором которого выступает частная итальянская винодельня. Если вы увлекаетесь ароматами, итальянский парфюмер Ми Бьянки откроет вам все тонкости создания парфюма, а также представит авторскую коллекцию ароматов.

Любителям чтения организаторы предложат изучить книги итальянских авторов и приобрести понравившуюся литературу. А если вы любите путешествия — добро пожаловать на онлайн-экскурсию. В общем, будет много итальянского и интересного!

Начало: 21–22 апреля с 12:00 до 22:00. Где: культурно-выставочный центр «Гранатный двор», улица Спиридоновка 3-5. Ближайшее метро: Александровский сад, Арбатская, Баррикадная, Библиотека имени Ленина, Боровицкая, Пушкинская, Чеховская.

Выставка «Древний Египет . Ностальгия по вечности»

Всем, кто неравнодушен к истории и загадкам древности, будет интересно посетить выставку, посвященную Древнему Египту. Гости мероприятия смогут понять, как древние египтяне воспринимали пространство, время и устройство Вселенной. Каково предназначение древнеегипетских храмов. О чем умалчивает легендарная «Книга мертвых».

Источник фото: pixabay.com Выставка стала результатом многолетних исследований, которые проводились философской школой «Новый Акрополь».

Начало: с 22 апреля по воскресеньям, экскурсии в 15:00 и в 16:30. Узнайте больше информации на официальном сайте. Необходима предварительная регистрация.

Где: Культурный центр «Новый Акрополь» на Цветном бульваре, 1-й Волоконский пер., 11, стр. 2. Ближайшее метро: Цветной бульвар.

Подмосковье

Скажите cheese!

Любители сыров могут провести выходные с пользой для души и тела — в Коломне проходит фестиваль сыроваров России . Гости события смогут оценить вкус этого продукта на дегустации и приобрести понравившийся вид. Также фестиваль посетят знаменитые сыровары Джон Кописки и Олег Сирота , за мастер-классами которых смогут понаблюдать все желающие.

Источник фото: mosreg.ru Приятный бонус: 20 апреля гостей фестиваля будет развлекать народный коллектив, а детей повеселят аниматоры. Вход свободный.

Когда: 16–22 апреля. Адрес: город Коломна, площадь Советская.

Всем любителям сладкого посвящается

Секреты изготовления знаменитой коломенской пастилы откроют всем желающим на паровозном туре «Коломна сладкая». Узнайте, как готовят это поистине вкусное и полезное лакомство, а также посетите Музейную фабрику пастилы. Все желающие смогут самостоятельно приготовить эту сладость по старинным русским традициям. В программу входит экскурсия с гидом по территории Коломенского кремля, а также обед в местном кафе.

Источник фото: mosreg.ru Экскурсия проводится на паровозе середины XX века. Цена билета для взрослого — 3700 рублей, для ребенка — 3500 рублей.

Когда: 21 апреля. Адрес: город Коломна, площадь Советская.

Для любителей пешеходных экскурсий. История Ивантеевки

В подмосковной Ивантеевке в рамках Дней исторического и культурного наследия Московской области состоится бесплатная пешеходная экскурсия.

Источник фото: mosreg.ru Все желающие смогут узнать об истории возникновения Ивантеевки, а также просто прогуляться по городу, осмотреть церкви и храмы. Начало экскурсии в 16 часов, необходима предварительная запись.

Когда: 20 апреля.

Для любителей транспортных экскурсий. «Один день из жизни Чингисхана»

Новый стандарт подмосковного туризма — экскурсии на электричке, где познавательная программа начинается прямо в вагоне.

Источник фото: mosreg.ru Всем желающим предлагается окунуться в историю и отправиться в путешествие «Один день из жизни Чингисхана». Гости экскурсии посетят городище у села Радонеж, древние упоминания которого связаны с историей славянского племени кривичей. В XI веке здесь построил деревянную церковь новгородец Радонег, а Сергий Радонежский провел в этих местах свое юношество. Участники путешествия отправятся в этнопарк «Кочевник», где узнают все о легендарном Чингсихане.

Мастер-классы по стрельбе из лука, посещение монгольской юрты и примерка воспроизведенной одежды тех времен — в этом путешествии будет много интересного!

Начало экскурсиии в 08:54 на Ярославском вокзале, окончание путешествия — в 16:50. Билет обойдется в 3200 рублей, в его стоимость входят билеты в музей, обед и транспорт.

Когда: 21 апреля.

«Миссис Балашиха и Московская область — 2018»

Конкурс красоты для замужних женщин, в котором зрителей ожидает тематическое шоу «Эпохи, легенды и мифы». Все желающие смогут посмотреть дефиле в исторических костюмах, а также купальниках и платьях.

Источник фото: mosreg.ru Кроме того, всем участницам конкурса предстоит показать свою эрудированность и продемонстрировать таланты. А распределять места среди красавиц будет профессиональное жюри — представители искусства и культуры Московской области, а также политики общественные деятели.

Победительница конкурса будет представлять округ уже на Национальном конкурсе «Mrs World Russia».

Начало: в 15:00. Билет — 300 рублей.

Когда: 21 апреля.

На старт, внимание, GO! SODI WORLD SERIES 2018

Десятый сезон международных любительских гонок стартует в Дмитровском районе Подмосковья. Соревнования имеют разделения по возрастным категориям — от 7 до 14 лет и от 14 лет.

Источник фото: mosreg.ru Для того, чтобы принять участие, необходимо получить клубную карту, а также пройти регистрацию на официальном сайте мероприятия, после чего вам выдадут идентификационный номер. А если вы попадете в топ лучших пилотов, то вас пригласят на Гран Финал в одну из стран Европы. Готовы?

Для зрителей вход свободный. Адрес: МО, Дмитровский район, село Игнатово.

Когда: 15–22 апреля.

Кубок мира по боевому самбо

В подмосковных Мытищах состоится крупнейший турнир Всемирной Федерации боевого самбо. Состязания пройдут в четырех разделах, а именно — поединки в куртках, борьба в куртках, поединки без курток и борьба без курток. Турнир пройдет под эгидой Всемирной федерации боевого самбо.

Источник фото: mosreg.ru Начало соревнований 22 апреля в 10:00. А узнать все подробности можно на сайте организаторов состязаний. Вход свободный.

Когда: 22 апреля.